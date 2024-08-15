金流疑雲 讓檢調解謎

二○二四總統選舉參選人柯文哲的競辦，因日前遭爆料大選期間涉及多筆可疑金流，錯帳金額高達一千八百多萬元。日前柯P與核心幕僚舉行記者會欲向外界說明，卻將所有的責任推給會計師，會計師隨即發表聲明表示一切依法規處理，雙方自持己見互不相讓。台北地檢署昨天指揮調查局持搜索票，前往承辦的會計師所屬事務所、木可公司搜索，並且不排除約談相關人員說明釐清案情。

柯P的競辦雖然不是所謂的營利事業，但其委託會計師向監察院申報的政治獻金會計報告書，仍得遵守稅捐稽徵法等保密規定，民眾黨上下把全部的錯推給簽證會計師，有失公允。

再者，委託人是柯P的競辦，受託人是會計師事務所的簽證會計師，雙方原本具備一定範圍的委任關係，亦僅限為簽證事宜；柯P競辦應澄清的是，從內部帳務處理、到為何設立木可公關公司？與合作廠商間的實質商業交易，合作廠商為何要回捐等疑義？

誠實永遠是政治人物的王道，柯P是有政治魅力的領袖，尤其對年輕族群有超高吸引力，對台灣的新政治確有貢獻，該競辦與簽證會計師間引發的帳務疑雲案，大概只有檢調盡速釐查真相，才能解開各說各話之謎。