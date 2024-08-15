議員烏龍爆料 踐踏老師 我們要拿什麼教育孩子？

曾經，幼兒園是孩子離開家庭進入社會的第一個場域，幼教老師則是引導生活學習的第一人，這時候的孩子，大約三、四歲。現在，離家提前到孩子滿二個月，場域則變成托嬰中心。但是，陪伴、啟動孩子今生學習的第一人，成為第一個無法信任的「外人」。

孩子小，缺乏自理與自保能力，沒有任何人比托育教保老師更親近、更能幫助孩子。生命之初的無慮，應是孩子最懷念的時光。能與父母共同滋養孩子，即便身為外人的「老師」，只要不必無端被疑不當對待，疲累忙碌的幼教生涯，還是滿心的幸福與成就。

自從爆料成為揭弊手段，揭弊成為民意代表累積個人聲量的方式，托嬰中心及幼兒園師生互動「啟人疑竇」的影像，就成為民意代表護童正義記者會的嫌疑劇碼。一一二年十月廿日，台北市某議員舉行「幼兒園虐童」記者會，公布足以識別資訊的幼童畫面，指控某非營利幼兒園老師有不當對待行為。她提及一名幼童於跑道上跑步，體力透支、多次摔倒，老師卻拖著他跑；另一名幼童則被老師於跑道以「小牛推車」方式訓練體能。

事實上，這是幼兒園老師根據幼童的醫療評估報告，並與特教輔導老師及幼童家長討論後，設計適合早療及特殊需求幼童的個別化肌肉訓練課程。民代未善盡查證責任，逕自揭露涉及兒少影片，幼兒園被眾媒體包圍門口，讓幼兒擔心受怕，讓老師無法正常教學。揭露特殊需求幼兒畫面亦損害孩子權益，無端捲入風波的數名老師被去脈絡化且受未經查證的監視影像影響，長時間陷入輿情及網路酸言霸凌。即便孩子還要老師陪著玩「小牛推車」，但煎熬委屈的老師早已無力可推車，群體萌生離職念頭。

幼兒園認為議員未善盡查證且嚴重損害名譽，提告求償五十萬元。一一三年四月進行第二次調解，議員不願親自面對，僅委由辦公室主任出席，聲稱付不出五十萬元。事實上，幼兒園要的是「道歉及善意」，對於盡心敬業老師，想要回曾經擁有的「成就與尊嚴」。台灣是法治國家，不好、不適的老師有法可裁、可罰；但優質認真的老師，不應被企圖彰顯個人光彩搶曝光率的民代，反覆踐踏而身心俱傷。

口口聲聲喊「兒權」的民意代表，諸多行為卻大相逕庭。事件發生已近周年，至今連句道歉都沒有。議員若要求證任何教育相關事證，有各種據實直接的方式，但以記者會高舉「兒權」牌匾，卻隨手攻擊照顧、教育孩子的老師，這既非兒權正義，更非法理秩序。社會充斥民意代表的權力自由，打錯連道歉都不必，老師只能自撫傷口承受冤屈的無奈，讓托育幼教專業領域的人力出走更快、缺口更大，嚴峻程度更難彌補。

連打幼兒園月餘，議員竟回應：現在的虐童案件這麼多，民眾有疑慮，難道不應釐清？不明白，議員釐清真相的管道是哪裡阻塞不通？不明白，議員不求證而讓社會公審幼兒園的用意？更不明白，議員竟回應「訴訟是人民的權利，表示尊重」的心態。身為老師，我們相信人是有學習能力的，亦希望議員能有道歉悔改的行動。若再次出庭後仍不道歉不賠償，幼兒園也的確沒辦法，只能悲情地持續隱忍。

政治常常扮演正義的戲劇，但戲碼卻暗藏太多杜撰和想像，最終卻是撕裂及矇騙社會，彰顯有權力就可以不必講道理。為孩子，理應重建理性而溫暖的社會，我們必須再現事實及是非，降低權力的驕傲與妄為，共構社會秩序，調整和諧關係。否則，我們要拿什麼教育孩子？