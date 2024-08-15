菁英作怪 社會集體弱智

總統選舉完畢後，我們又看到一個熟悉的身影；一個阿伯手插在腰間拿著麥克風不時地以右手搔搔後腦，講話開記者會還是左顧右盼。被質疑選總統的時候金錢流向不明，他還是一臉事不關己的態度，以智商一五七的慣用言語告訴我們，這都是會計師報錯了帳。

我們已習慣了不去思考，而是選擇了自己早已經相信的答案。

上個月，一位念過台大電機的前市長告訴我們，他在家裡撿到客人遺落的五百萬元，過了十個月後他覺得應該要歸還了。

日昨一場記者會，智商一五七的前市長告訴我們，一千八百多萬的政治獻金流向不明都是委外會計師做錯帳，而兜不攏多出來錢，灌帳給其中一家木可公司。木可公司居然同時宣告暫停營業，同時做倒閉前清算，若有盈餘將捐作社會公益之用。

也就是說，如果作假帳被你抓到了，我就把公司關掉，再把剩餘的錢捐出來。這是哪門子邏輯啊！

聽起來有沒有一點點熟悉？去年，一位總統候選人在萬里老家的宅子，被媒體揭露違建事實後，他就說要把違章建築作「公益信託」，無償、無限期捐出給公益團體使用。

就好比你闖紅燈被警察抓了，你跟警察編一大堆理由，最後沒有辦法，你只好跟警察說要不然我把摩托車捐給你，因為我按煞車停紅燈的時候不小心按到了油門，車子就一直往前衝，摩托車捐作公益吧。

長年以來，我們把醫師，律師、博士、教授當成社會的菁英。

前市長說在家撿到五百萬，十個月後是應該歸還的時候了；台大醫學院畢業的另一位前市長說政治獻金帳做錯了，推給應該是稽核單位的會計師；那個跟自己關係匪淺的木可公司說，我們要結束營業了，如果有剩下的錢就捐給社會做公益。這麼爛的劇本他們也編得出來！

還有更爛的。

二○○八年馬英九選總統，陳師孟說馬英九有十億的非法政治獻金。法院傳喚證人，陳師孟說是諾貝爾獎得主李遠哲告訴他的；李遠哲說是聽中研院王姓同事說的；結果王先生說是國中同學會聚餐時聽來的，不記得是誰說的。

所以一場總統選舉政治獻金的造謠，就在你聽我說、我聽他說是另外一個同學說的，劇本編不下去後，就說是王先生記不得是誰說的畫下句點。

我們要謝謝這一票社會菁英，他們無時無刻丟一些腦筋急轉彎的議題，激勵刺激我們的判斷力，讓我們把日子過得跟爛連續劇般荒謬，弱智又Kuso已經成為我們的日常。