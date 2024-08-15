育苗期教養 避免孩子淪車手

聯合報十三日「涉詐少年逐年增，新北三年成長二倍」的報導，令人震驚；更吃驚的是，最小的詐騙車手只是國一學生。本應是在校求學的年紀，為何會走上犯罪之路？他們知道自己在做什麼嗎？少年車手問題日益嚴重，包括犯罪年齡層下降，都意味整體教育的失能。

一名記者上班途中，發現尚未營業的店家前階梯，坐了七、八個青少年男女在抽菸、喝啤酒，他好奇詢問怎沒去上課？他們說，讀書有什麼好？就只為應付考試，哪像他們志同道合、義氣相挺，快樂享受青春時光。

記者回報社寫了篇特稿，他說，這群逃學的青少年男女覺得他們很聰明、很會玩，嘲笑認真讀書的同學是書呆子。但他們看不到的是，當三年後同學高中畢業、再四年後大學畢業，開始上班工作，甚至結婚生子，在社會上占有一席之地時，這群不愛念書、自以為成熟世故的中輟生，則始終停滯不前，而且因為沒有學歷專長，終其一生，只能在社會底層掙扎難以翻身。

這樣的顧慮並非杞人憂天，愈來愈多的少年犯罪，都顯示和孩子偏差觀念及家庭功能不彰有很大的關聯。父母只生不養或養而不教，若再加上孩子桀傲不遜、心性不定、交到損友，就極易走偏，製造社會問題，也給家庭帶來麻煩。

此外，家庭經濟狀況不佳、父母感情不睦、常家暴打罵孩子、法律道德觀念薄弱等，都讓孩子處在不利成長的環境裡，直接逼促孩子走上犯罪的不歸路。

理論上，學校教育應可以填補家庭教養失能的不足，好的老師更是改變學生命運的貴人。然太多的「教育理論」和失當教育政策，卻導致老師地位低落，既沒尊嚴又動輒得咎，澆熄了教學熱忱和對學生的關懷。而社會五花八門、網路、電玩世界的誘惑，都讓心智尚未成熟的青少年，極易在錯誤認知及偏差觀念驅使下，為賺取生活費及零用錢，而淪為黑道幫派或詐騙集團的犯罪工具。

目前社會犯罪，以毒品和詐騙案件為最大宗，矯正機關收容的詐騙犯，多為一、二十歲的年輕人，幾達八成以上。最令人憂心的是，仍有不少「生力軍」相繼投入。當孩子變成詐騙車手，他們的父母親在哪裡？國家未來還有競爭力可言嗎？

教養孩子「不變壞」是每位父母的責任，不要再把問題丟給社會；教育是「樹人樹德」的工作，如果不在「育苗」階段，建立孩子正確價值觀及良好行為模式，等長蟲變歪了，再要社政、警政、司法介入矯正，晚矣！