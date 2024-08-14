國球的品格 容不下任何傷害

中華職棒在熱鬧的明星賽結束後，迎來的卻是年輕球員涉足德州撲克場所的爭議。在電競列入體育範疇、運動頻道轉播德州撲克與麻將賽事，甚至明星公然打麻將已成為長壽娛樂節目的社會氛圍下，合法舉辦的德州撲克競技確實存有許多值得討論的模糊空間。只是，連日來在一堆利益取捨的懲處和護航的發言中，台灣社會看待「職業棒球」產業的標準，竟圍繞在狹隘的「合不合法」上，而非「觀感」及「責任」？

卅五年來，黑鷹、黑熊、黑鯨、黑米、黑象…每隔一段時間便將我們瞬間打入谷底；但陳金鋒、彭政閔、陽建福、林智勝、周思齊…不停地在國際賽與中職戰場上告訴我們「還有希望」！彭政閔及陳金鋒，更是黑道親口認證「買不動的球員」。面對這些前輩，怎好意思大聲嚷嚷「德州撲克是合法活動」？

運動彩券是合法的，球員能購買嗎？金錢豹酒店是合法的，球員可以進去消費嗎？假球案首腦「雨刷」蔡政宜服完刑期，合法當選嘉義縣議員，若有一天擔任中華職棒聯盟會長，大家能接受嗎？一○八課綱許多學科導入桌遊元素，家長可以接受老師帶領小孩在課堂上玩「合法的」撲克牌或麻將嗎？

陳金鋒砲打朴贊浩、上原浩治、達比修有的激情；彭政閔突襲短打後頭部滑壘的悲壯；林智勝擊沉古巴、日本的痛快…這些場景深深烙印在所有球迷腦海。至於中職，包括早年的投手四大天王，以及更多用生命跟情感投入棒球的球員與名將們，都是令球迷願意撐下來的力量。

可惜的是，未來不管火球飆多速、守備有多神，我都只想到三名球員在德州撲克牌桌上的模樣，這是你們希望留下的「合法印象」嗎？因為我真的不了解，牌桌上的籌碼最終去了哪？兌現成鈔票還是禮品？或只是玩爽的，像大富翁桌遊一樣收回去？

這不是道德綁架，而是價值的追尋、典範的確立。假使台灣擁有「棒球是國球」的共識，則國球的地位理應如憲法般不可動搖，球團、球隊、球星、球員等皆在其下，且不得有任何傷害棒球之言行。現今說三道四只為個人解套，至少，該讓那些努力練球、安分守己的球員們，擁有在心底偷罵一聲「活該」的權利。