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提倡全民運動 比拚牌重要

聯合報／ 林基興／大學教授（新北市）

一九七九年，國際奧委會強調五環象徵五大洲的團結，全世界的運動員公正比賽和友善相處。一八九四年起，現代奧林匹克的格言是「更快、更高、更強」，但自二○二一年起，改為「更快、更高、更強—團結」，讓奧運為人類服務從而促進和平。

獲獎是國家與民眾的榮譽（面子），因此一些國家卯足全力，包括極大的獎勵，甚至使用禁藥（不擇手段），這已扭曲奧運競賽精神。

在華麗聲光之後，世人有想想追求「更快、更高、更強」的代價嗎？新冠疫情時，奧會將「團結」加入其精神之中，全球有更團結嗎？或為自己國家而不惜抹黑別國？其次，一八九六年的第一屆現代奧運至今，培育了許多運動明星；逐漸地，商業利益滲入運動，包括商品代言人與網紅，奧運遭「物化」了嗎？

台灣小國資源少，參賽的目的是什麼？贏得獎牌代表國力更強嗎？或國人更健康？「拔尖」有其優缺點，但成本呢？逐漸地，因「報酬遞減」，「更快、更高、更強」或將愈難且愈不值得。

今年零獎牌的芬蘭，其實熱愛運動和奧運會，曾舉辦一九五二年奧運會、體育亦是芬蘭的全民活動。芬蘭人口僅五五○萬，但注重幫助有需要的人而不是成績，秉持「為所有人」優先於「為最好」的崇高理念。

健身本是良好目標，值得國家與民眾努力。我們投資於健身，應比花費在培育奧運明星更重要吧？例如減少空汙而讓運動者真正受益、獎勵公私團體提倡全民運動、建設優質硬體設施。此外，預防勝於治療，提倡運動更可幫衛福部減少支出。

奧運 芬蘭 運動

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