科技．人文聯合講座／由AI反思婚姻

林一平 人類因愛而結婚，生育小孩後而更穩固婚姻。在課堂上，我問學生，如果ＡＩ具有人類意識，是否可以與之結婚？有學生回答，如果與ＡＩ相愛，會選擇與ＡＩ結婚。這個回答雖然不意外，但它並未觸及婚姻的核心本質。ＡＩ像一面鏡子，引導我們反思婚姻背後的現實意義。

德國哲學家恩格斯（Friedrich Engels;1820-1895）認為，婚姻是一種延續男權社會對女性壓迫的體制，是一種「確保擁有權」的形式。從人類學的角度來看，婚姻是一種社會政治制度，用以確定財產的轉移（繼承）。婚姻的意義不在於一男一女的組合或家庭的形成，而在於權利移轉的契約關係及擴展社群的關係網絡。透過婚姻，一個人的身分和地位發生變化，成為丈夫或妻子，相關的權利也因此移轉。因此，古代家族的族長對婚姻對象有發言權，常常有指腹為婚、門當戶對、媒妁之言這類說法。

在古代的男系社會中，一夫多妻通常與財富的多寡成正比。古語「娶妻娶德，納妾納色」表明「妻」主要解決財產轉移問題，而「妾」則是滿足生理需求。窮人則採取了特殊的做法，例如「典妻」制度，將妻子租借給他人來收取租金，妻子在他人家中生育後再回到自己的家庭。在「典妻」制度下，女人僅僅是財產轉移的工具，未被當作人來看待。

今日社會以一夫一妻制來確保財產歸屬，避免混亂。這套制度無法完全解決生理需求，因此伴隨性工作者制度，成為社會常態現象。

在「共產」制度的社會，由於不存在財產轉移問題，因此不需要一夫一妻制，但可能會採取「共妻」的制度。一九一八年三月，布爾什維克組織在「蘇維埃消息報」上公布一項命令，要求「十六至廿五歲的婦女必須接受公有化」。共產黨不需處理財產歸屬問題，而「共妻」的目的是為了增加人口紅利，以強化國家力量。

納粹德國的希姆萊（Heinrich Himmler）發起了「生命之源」計畫，主張強壯的黨衛軍應該與願意生育的德國女子繁衍後代，以支持「元首」的需要，使得黨衛軍成員可以合法地與多名女性建立性關係。一九三九年，黨衛軍被派往波蘭作戰，希姆萊擔心優秀的黨衛軍戰死，德國會損失精英，要求貫徹「生殖令」，黨衛軍無論在婚姻內或婚外生小孩，與消滅敵人同樣重要。布爾什維克的政策在某種程度上類似於「公有化」，即將女性視為公共資源進行管理。

結論是，人類結婚，彼此相愛，為愛轉移財產，是合理的做法。婚姻作為一種人類文化的核心機制，其背後涉及個人自由、性別平等和尊嚴等價值。如果將ＡＩ納入婚姻制度，可能會挑戰傳統上對於伴侶間情感、責任和家庭角色的理解，進一步擴大社會中的價值觀和道德觀念之間的分歧。

另外，ＡＩ技術發展的速度和潛力也提出了需要深思的問題。我們必須考慮到，如果ＡＩ具有情感智能和自主性，是否應該給予其與人類結婚的權利？這不僅關乎對ＡＩ權利的尊重，也牽涉到對人類社會道德觀的重新評估和調整。（作者為前科技部代理部長）