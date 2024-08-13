共機侵入內水？國防部應說清楚

日前媒體報導中共解放軍空軍殲-10與殲-11戰機在台灣內水「領空」飛行，但我國防部強調，對方並未進入廿四浬鄰接區。究竟中共戰機有無飛入台灣內水上空？就國家安全與國際法而言，此茲事體大，絕對有必要釐清真相。

擺開兩岸關係是否適用國際法問題，基於海峽兩岸政府各不隸屬之政治現實，且雙方各自頒布領海及鄰接區法，依此，中共軍機飛進台灣周遭海域上空，是受國際海洋法與相關領海內國法之規範。

台灣在一九九八年元月公布施行領海法，並於次年公告採用混合基線畫法，畫出圍繞台灣本島之領海基點基線，之後於二○○九年修正「中華民國第一批領海基線、領海及鄰接區外界線」。

領海基線內之全部水域屬台灣內水，正如內陸一樣，台灣享有充分完全的領土主權，除非訂有通商、通航協定或遭遇天然災害意外等事件，外國飛機或船舶沒有飛越或通過的權利。

領海基線向海量起十二海里是台灣的領海，台灣同樣享有主權，外國在此海域唯一權利是船舶的無害通過，飛機或其他航空器（包括無人機）不可飛入。依據我領海法，外國船舶在我領海內雖享有無害通過權，但軍艦通過必須事先通報。

領海基線向海量起廿四海里是台灣的鄰接區，台灣享有有關海關、財政、移民或衛生的管轄權，外國船舶享有航行自由，飛機或其他航空器（包括無人機）也可飛越。

就兩岸關係而言，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，台灣公告有禁限制水域，範圍與台灣所主張之領海重疊，但不完全相同，中國大陸公開否認此水域存在。

依據國際海洋法與台灣海洋相關法規，大陸的船舶或航空器（包括軍機與軍艦）是有權飛入我鄰接區外界線外之海域和空域，行使航行與飛越的自由，此不衍生違法侵權問題。

同樣，大陸的船舶與飛機（此包括軍艦和海警船等公務船）是可在台灣所主張之領海外界線外之鄰接區行使航行與飛越的自由，此亦不衍生違法侵權問題，但如果持續往領海甚至內水方向前進，就產生軍事安全和法律管轄權問題。

狹義並嚴格適用國際海洋法和台灣海洋立法，大陸的船舶（此包括軍艦和海警等公務船）是可在台灣所主張之領海行使無害通過權，但軍艦與公務船等要事先通報，而有害或無害亦由台灣執法機關認定。

至於在台灣的領海上空（更不用說內水上空），中共戰機、偵察機或無人機等航空器不可飛入，沒有無害通過或飛越的任何權利。一旦飛入，可以予以驅離，甚至擊落。一九八三年，一架韓國民航客機飛入俄國領空就發生被擊落的悲劇，軍機更具威脅性。

我政府一再公開宣示，一旦中共飛機（主要是軍機、軍事用途航空器或無人機）飛入台灣所主張之領空，我可行使自主防衛權，若飛入內水上空，安全威脅勢必更大。

媒體有關中共軍機飛入台灣所主張之內水或領空，或軍艦駛入我領海範圍之報導可能有誤差。但若報導屬實，我政府相關單位卻沒有採取反制作為，將衍生極為嚴重的國家安全與海域侵權行為後果。

呼籲國防部以負責的態度向國人說清楚講明白，不可以打迷糊仗！