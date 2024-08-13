真心發展體育 別只是蹭熱度

奧運會結束了，中華隊的成績令人滿意，尤其是兩面金牌的感動深植國人心中。但是面對我國的體育發展，恐怕還有諸多需要改進的地方，畢竟強身才能強國，體育更是我們拓展國際外交重要途徑；在這個強調實力的國際社會中，更是我們能否繼續發展的關鍵。

認真來看，我們的體育實力在這些年的深耕之下確實有進步，因為國家有實質經費補貼，不像以前多是靠選手自家支援，在國際名列前茅後再予以獎勵的錦上添花；不過這樣的做法也產生一些後遺症，像我國二○○八在奧運跆拳道項目上大放異彩，國家也針對性補助，但如今跆拳道發展似乎並無長足進步，這難道不需要檢討嗎？

之前「制服組坐商務艙，選手坐經濟艙」之類的新聞出現後，問題才開始被檢討，因為掌有資源的人不懂體育或有私心，所以不願意建立一套公平公開的制度，讓資源無法運用在最有利的位置上，甚至因為派閥之見而扼殺優秀的運動員。如今連李洋這麼年輕的選手都想競逐羽協理事長，難道不是他看到了一些問題嗎？

賴清德總統致電金牌選手的父母親，我們肯定他支持體育的用心，但希望賴總統可以對體育發展問題作真正的檢討，否則恐被認為是在蹭奧運金牌熱度，這對體育發展絕對弊大於利。