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傳承金牌經驗 期許拳拳開花

聯合報／ 李政達／科大體育講師、國家級拳擊教練（台南市）

肩負國人期望的拳擊女將林郁婷贏得五十七公斤級金牌，成為新出爐的奧運女拳王。她絲毫不受外界炒作「性別爭議」之挑釁謾罵及對手不理性舉動的影響，全心全意融入競技擂台之中，以高超的技巧讓對手毫無招架之力，不僅達成亞錦、世錦、亞運、奧運等國際比賽大滿貫的目標，也充分展現運動家的風度。

運動員勵志故事值得一書再書，但勝負的世界卻是殘酷而現實的。一面獎牌背後，需要多少助力才能堆砌而成？以巴黎奧運得牌大爆發的拳擊項目而言，一金二銅佳績，是前輩們歷經多少年的苦心經營才得到的成果！

值得一提的是厥功甚偉的前拳擊協會理事長李武男，拳擊國手出身的他曾擔任基層教練。憑藉其豐沛人脈，無論從企業界或相關單位，均能爭取到贊助資源，將拳運推向高峰；他熟知每一位選手、教練的需求，對徒子徒孫們照顧可說是無微不至。如今雖已卸任，但在國內外各大賽場均可看到他為選手們加油打氣的身影。

而以柯文明為首的教練團，包含曾自強、劉宗泰及羅尚策這批中生代教練群，秉持求新求變的態度，不僅積極參與各項講習，訓練選手之餘更精進個人的外語能力，期盼在國際賽場上直接與各國教練、好手們交流，藉此截長補短並建立良好友誼，取得前往拳擊列強國家集訓的機會。此外，教練們也幾乎均以國訓中心為家，帶人亦帶心，獲得選手們百分百的信任，所下戰術才得以貫徹執行。

空前佳績乃天時地利人和，各項條件俱足而成。此時乃台灣拳運發展的轉捩點，期許奧運國手們和教練團以經驗傳承並提攜後進，讓選手日後在各項國際賽場上均能拳拳開花！

巴黎奧運 教練 運動

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