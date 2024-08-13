巴黎奧運女力 令人動容

「台灣拳后」林郁婷不畏性別爭議紛擾，堅定拚戰意志，在巴黎奧運拳擊女子五十七公斤級決賽中，擊敗波蘭女將，勇奪我國史上首面拳擊奧運金牌，為台灣爭光，也是中華代表團本屆第二金，我國總獎牌更累積至二金五銅，成績優異。

今年法國巴黎的奧運賽場上，台灣女力表現十分亮眼，也有其他國家的女性運動員，所展現對運動生命的熱愛與奉獻，甚至堅強韌性、不服輸的愈挫愈勇精神，都值得我國和全球國家的運動員學習。

例如，我國「舉重女神」郭婞淳勇奪奧運舉重賽五十九公斤級銅牌，成為中華代表團史上首位連續三屆奧運奪牌的選手。據媒體報導，她為了克服腰傷困擾，甚至連睡覺的床墊都帶到巴黎。領獎時郭激動落淚表示：「還是要感謝自己，參加四屆奧運很不容易，最後能夠站上頒獎台很開心」。以上短短幾句話，其實已透露及展現她的長期努力和奮鬥決心。

再如，聖露西亞的二十三歲女田徑選手艾佛瑞德五日在女子一百公尺短跑項目以十秒七二的成績，擊敗美國眾多高手勇奪金牌，為這個加勒比海的島國奪下史上第一面奧運獎牌。聖露西亞為我國的邦交國家，總人口只有十八萬，領土僅為台灣的五十七分之一，國家資源與運動設施極為缺乏。艾佛瑞德向媒體透露，在自己成長過程中，她曾經沒有穿鞋、赤腳跑步，或是穿著校服到處練習跑步，目標就是希望為國家贏得一面奧運金牌。

另外，即使身障只要不斷努力也能成為優秀運動家。獨臂的巴西桌球女將亞歷山卓雖然只有左手，今年首度參加奧運，是巴西第一位同時參加奧運及帕運的選手。雖然五日的奮戰表現亞歷山卓敗給強敵南韓，但全場觀眾起立鼓掌向她致意。現年二十九歲的亞歷山卓是在幼兒時因血栓而右臂截肢，她告訴法新社：「多年來我一直努力取得奧運參賽資格，我知道很困難，但我做到了，如今來到巴黎，我正在實現自己的一個偉大夢想」。

今年奧運年齡最大的是六十九歲的澳洲馬術女選手漢娜，距離七十歲生日僅有大約四個月的時間，這是她第七次參加奧運比賽。漢娜是於一九九六年在亞特蘭大首次亮相奧運，過去多次參加奧運雖未獲得前三名，最佳成績是第六名，但漢娜總是不怕失敗、奮戰不懈。她告訴記者說：「騎馬是我最熱愛的運動，只要我還能騎馬，我就會繼續比賽下去，因為這是我的生活，也就是我的一切」。

本屆奧運共有一萬五百名來自世界各國選手參加，女性參賽者數量亦達到百分之五十的比例，可謂是性別平等的一屆。其中許多國家的女力展現運動精神，令人動容。此次台灣有許多年輕選手不分女性或男性都是第一次參加奧運，雖然落敗但實力堅強，甚至破全國紀錄；未來只要持續勤奮努力並有拚戰鬥志，相信全球會再看到台灣運動員在奧運的傑出表現。