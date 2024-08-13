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陳定南進化版 變瑕疵版？

聯合報／ 朱達明／陳定南基金會發展委員（宜蘭市）

柯文哲競選總統經費申報被爆不實，帳目支出有數筆涉及虛報，廠商出面否認收到款項，但民眾黨只承認瑕疵，並以逐筆查證回應外界質疑，這與標榜白色力量、新政治的形象有極大落差。

扁家當年被爆出帳戶有鉅款，陳幸妤反駁說，台灣有哪一個候選人誠實申報競選經費？但是曾經就有政治人物誠實申報選舉支出，而且支出超過法定上限還被裁罰，他仍然不改其志，這人就是陳定南，柯文哲素人從政的典範。

根據「再見青天」陳定南紀念部落格引述二○○八年的一篇報紙投書，陳定南選省長時開銷的憑據和細目，經過多年仍然完整保存在紀念他的基金會，電視媒體當時也報導，陳定南將競選省長的上千萬結餘款捐助給彭明敏競選總統。珍惜捐款人的付託，陳定南的每筆選舉帳目清清楚楚，公私分明。

柯文哲自稱是陳定南的進化版，競選經費申報竟然出現陳定南所無法容忍的瑕疵，柯到底是只會說討人喜歡的漂亮話？還是真清廉受人尊敬？宜蘭有七萬多個選民都想知道答案。

柯文哲 陳定南

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