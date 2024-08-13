請獨立會計師解羅生門

近日傳出柯文哲於年初總統選舉時的競選經費帳目不清、列報支付廠商款項但該廠商否認有合作往來亦未收到帳款、支出傳票並未附有發票之原始憑證等等，消息一出，對從政以來標榜公開透明形象的柯Ｐ，無疑是嚴重負面消息，更重創台灣民眾黨士氣。

政治工作常飽受外界與敵對政黨攻擊，惟筆者認為此類資金運用爭議是最好處理的！只要在法令所允許之範圍內，公布相關帳冊及文件即可。

僅以此類型之勞務採購付款案件為例，有實務經驗都知道，一筆款項的支付，需經過請購、採購、驗收及供應商發票之四大表單所建構起的內部控制機制，這些表單亦需經由適當主管或被授權者簽名核准後，才可能執行付款；對於外界質疑缺乏發票但帳載付款之情事，僅需提出相關單據文件，就能信服於公眾，杜悠悠之口。

此外，依我國目前政治獻金法規定，僅需於選舉結束後，將經會計師查核簽證後的會計資料向受理申報機關申報。至於選舉前呢？僅規範必須設帳記帳，並將收到的政治獻金匯入指定帳戶等；換言之，就因目前法令過於寬鬆，故完全無法及時檢視競選期間各候選人選舉經費運用情況。倘若候選人於選舉期間，都無法清楚交代各項收入來源與支出流向，這樣的候選人當選後，如何期待會是個正直的公僕或民代呢？這才導致總統選舉結束已超過半年，此類質疑才被提出。盼朝野政黨積極任事，修改如此不合理之法令，讓選民在選舉期間就可以開始檢視候選人操守。

最後，依柯團隊於記者會的說明，與受其委任之會計師的回應，更是讓人摸不著頭緒；柯團隊指出，該會計師除查核工作外，還另「自行」代為調節、代替柯團隊將資料上傳至監察院。若如柯團隊所述，此會計師提供審計服務同時，亦自行帳務調整；此行為不論是否告知客戶，皆不符合審計準則公報規範下之獨立性標準。原因在於，會計師若執行財務報表查核工作，責任在於「查核」，而非「帳務處理」，不允許所謂的「自己做自己查」，以便維持審計工作之獨立性。但會計師則聲明強調依法提供簽證服務，言下之意，僅執行查核工作，自無涉帳務處理，雙方各執一詞，讓人無法釐清真相。

故建議柯團隊直接向會計師公會聯繫，商請由公會直接安排不具任何熟悉度爭議之獨立會計師，再次執行審計工作，相信只要經過高品質審計工作後所提出的查核報告，除以昭公信外，更可建立好的先例，端正選風。