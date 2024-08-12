奧運安全靠AI監控的疑慮

巴黎奧運圓滿結束，對於以暴力恐攻聞名和竊賊橫行的巴黎而言，這次奧運的維安堪稱成功，這要歸功於ＡＩ科技的大量採用。但ＡＩ驅動的監控系統的實施，也引發了廣泛的爭議和擔憂。當探索ＡＩ的潛在好處和風險時，也必須考慮在日益數位化的世界中對隱私、安全和公民自由的更廣泛影響。

爭議的本質在於部署ＡＩ來增強巴黎設置之監控閉路電視網路的能力，該系統可以分析即時鏡頭，透過識別人群聚集、物品丟棄和其他可疑活動等模式來識別潛在威脅。支持者認為，人類無法有效處理大量數據，此類科技代表了公共安全的必要發展。

設計這些ＡＩ的公司強調，該系統能夠在不損害個人自由的情況下增強安全性，最初是為交通管理而開發的，現在已適用於統計人群並檢測異常情況，且無需依賴臉部辨識或其他侵入性技術，這為過去在全球賽事（例如二○二二年卡達足球世界盃）中使用之更具侵入性的監控方法，提供了一種注重隱私的替代方案。

儘管技術開發商和政府官員做出保證，但民權組織仍對ＡＩ驅動的監視影響表示嚴重擔憂；由幾十個民間社團組成的聯盟在一封公開信中表達了這些憂慮，認為此類措施對基本權利構成了不可接受的風險，並違反了國際人權法律。

ＡＩ監控的普遍，可能會抑制公眾表達和集會；令人擔憂的是，這些以奧運安全為幌子所採取的措施，可能會在奧運結束後持續很長時間，從而成為開始加強國家監控的先例。

關於奧運監控的爭論並不新鮮，在過去的奧運中，主辦城市因實施嚴格的安全措施，常常引起公眾的強烈抗議。二○一二年倫敦奧運因大量警察和軍隊駐紮，而被稱為「倫敦封鎖」；二○一六年里約奧運則因安全技術方面的「軍備競賽」而受到批評。

巴黎的獨特之處在於ＡＩ的廣泛使用，象徵著從實體到數位和智慧化的重大轉變，這種轉變反映了政府更多地利用科技來管理大規模事件的趨勢，它也凸顯了科技進步與公民自由之間日益緊張的關係。

權衡ＡＩ監控的優缺點時，有幾個關鍵考慮因素。首先是必要性和相稱性問題，安全措施應與其想減輕的威脅相稱（即殺雞不要用牛刀）。法國沒有充分證明ＡＩ驅動的監視在實現安全目標上的必要性，也沒有與民間社會進行有意義的溝通對話，探索侵入性較小的可能替代方案。

人們也擔心此類科技可能會延續執法部門中現有的偏見，ＡＩ的客觀性取決於用來訓練它們的資料。如果管理不當可能會加劇歧視性的警察執法，如不成比例地針對邊緣化的社區和人民。

當我們在科技與人權的交叉點上探索時，圍繞巴黎奧運監控的討論，反映了更廣泛的社會挑戰。隨著ＡＩ和數位監控變得愈來愈普遍，如何負責任地使用這些科技，將是一個大問題。