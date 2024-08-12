奧運桌球「卡中」雙面刃

大家都認為奧運是各項體育競賽高手雲集的最高殿堂，但是本屆巴黎奧運在桌球項目中，世界排名前十的男子選手，有三位無緣參與競賽；世界排名前十的女子選手，也有三位被摒除在外，大都是中國隊的高手。他們在整個奧運期間只能在觀眾席上滿腹委屈的觀看比賽，連進入球場的資格都沒有。這符合奧運「公平競賽」的原則嗎？堂堂的奧運怎能發生這麼不公平的事情呢？歸根究柢，二個字：卡中。

奧運桌球「卡中」始於二○一二的倫敦奧運。因為二○○八北京奧運中國囊括了男女單打的金、銀、銅牌，奧委會這就有想法了：打不過你，我就改變規則。二○一二倫敦奧運開始規定：桌球項目單打部分，每個協會只能派二位選手參加。這個規定可以確保：不管中國隊打得多好，有多少高手，至少有一枚獎牌是不屬於中國乒協的。

「卡中」的規定有其優點，這在本屆奧運賽事中可以清楚看到，中國以外的桌球協會增加了奪牌的希望，也因此提高了比賽的觀賞性與緊張刺激的程度，例如北韓的混雙銀牌、南韓的混雙銅牌、日本的女單銅牌、瑞典的男單銀牌、法國的男單銅牌，奪牌的球員及其所屬的協會，當然欣喜若狂，這有利於桌球運動發展的普及性。但另一方面，對於被「卡中」規定所局限住的個別球員而言，卻是極其不公的，嚴重的傷害了這些優秀運動員在奧運會上自我實現的機會與夢想。

本屆奧運，世界排名第二的王曼昱，繼東奧之後，再次在單打項目被摒棄於外！王曼昱是二○二一世乒賽的女單冠軍，還得過二屆女雙冠軍，可是因為「卡中」的規定，作為中國隊的第三號主力，她連續兩屆被摒除於單打賽事！更冤的是半退役的劉詩雯，世乒賽的「金滿貫」，單打、雙打、混合雙打、團體賽，所有的冠軍她都得了；而且，她還是史上世界杯冠軍最多的球后。可在她的乒乓球生涯中，連一次都無法參加奧運桌球的女單項目，因為她跟丁寧、李曉霞二位大滿貫球員同期，「卡中」的限制卡到了劉詩雯，中國隊的第三人。倫敦奧運卡中規定宣布後，一九七一世乒賽男單冠軍本格森就感嘆：「真是太不公平了！」

二○二一東京奧運增加了混合雙打項目後，再增加一項新的「卡中」規定：「每個協會只能派一組混合雙打出賽。」以改變規則搞掉了中國隊的「雙保險」，立即奏效。中國隊的許昕／劉詩雯在巨大的奪金壓力下，孤軍奮戰，敗給了具主場優勢的水谷隼／伊藤美誠。

可是，「卡中」原來是把雙面刃。本屆奧運，志在衛冕的日本混雙組合張本智和／早田希娜，在第一輪賽事就遭到「神秘之師」北韓的奇襲，慘遭淘汰。日本隊自食惡果。否則，日本隊其實還有另一組混雙組合戶上隼輔／張本美和，曾擊敗過金牌得主王楚欽／孫穎莎，頗有奪牌實力，結果卻是機關算盡，「卡中」不成，卡了自己。號稱「桌球日本」，混雙無牌。

奧運桌球的「卡中」規定是個兩難問題。一方面它有助於提升桌球競賽的觀賞性與普及性；可是桌球實力愈是厚實的國家愈有可能因為「卡中」規定而傷及自家的優秀運動員，例如日本、韓國、德國、瑞典等。但是，只要能卡中，奧運會「公平競賽」的運動精神，各地區的桌球協會也就裝傻，不見輿薪了。

莊子說：「道，無所不在。」在體育競技中，往往也蘊含著人生的道理。奧運桌球的卡中規定，傷人傷己，可是自立自強的中國隊還是以五金的戰果勝出。此事殊堪玩味啊！