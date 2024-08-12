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奧運獎牌榜35名 落後我實際國力

聯合報／ 梁永芳／環保署前技術顧問（台北市）

為期十七天的二○二四巴黎奧運於十一日圓滿落幕，台灣代表團獲得二金五銅共七面獎牌。賽事最高潮應屬八月四日羽球男子雙打冠亞軍對決，我方麟洋配擊敗世界排名第一的中國梁王配，締造連獲二屆金牌的奧運新記錄。台灣為第一金舉國歡騰，賴清德總統甚至開玩笑說要全國放假一天以示慶祝。

與上屆比較，東京奧運台灣獲二金四銀六銅，總共十二面獎牌，而本屆巴黎奧運僅得七面獎牌，明顯落後。國力與台灣相當的韓國，巴黎奧運獲十三金八銀九銅，遙遙領先台灣。韓國能，台灣為何不能？連人口不及台灣三分之一的香港亦獲二面金牌，國人應為此感到汗顏。

每逢四年舉辦的奧運，各國體育好手齊聚一堂競逐獎牌。體力即國力，各國在奧運的表現，相當反映其國際地位，本屆巴黎奧運獲獎數名列前茅的，都是目前世界上最富強的國家。

巴黎奧運台灣代表團表現不如過往，獎牌數全球排名第卅五，遠遠落後於我實際國力（二○二四人均ＧＤＰ全球排名第十四）。痛定思痛，如何提升台灣體育能力？

建議：一、盡速將主管部門教育部體育署升格為體育部，大幅增加相關預算，錢多好辦事。二、篩選適合國人體力的運動項目，點線面循序漸進，逐步發展，可參考韓國經驗。三、禮聘國際知名教練及選手，延攬願意為台灣體育奉獻心力者，重賞之下必有勇夫。四、保障國家選手生計，讓他們能夠專心操練，為奪牌賣力而無後顧之憂。

巴黎奧運 體育

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