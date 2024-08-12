奧運場邊綠色政治秀的盤算

隨著巴黎奧運台灣選手的賽事結束，場邊的綠色政治秀應該也到此為止了。相信多數到場的台灣觀眾，是為了支持選手、欣賞賽事，甘心拿著中華奧會現場發的會旗去加油。畢竟主角是運動員，而奧運是世界頂級競技場，再加上票價昂貴，真正運動迷應該會想專心看完整場比賽、讚嘆一流運動員的身手。但從連續出現的、被收走政治性標語者的言行來看，事情恐怕並不單純。

在羽球男雙四強戰裡，有台灣觀眾帶著東京奧運麟洋配紀念毛巾，被工作人員收走。然後在場內打得精采時，又有女子接力拿出台灣島形狀、上面用中文寫「台灣加油」的綠色海報，稱想跟海報合照，也被工作人員盯上，並遭一名男子搶走破壞海報。她事後表示，此事件讓她感到非常難過，不過也成功讓全世界看見台灣的處境。另在女拳擊手林郁婷的金牌戰中，也有人舉著特定組織印製的台獨鯨魚旗幟，遭保全請離會場。她表示「會這麼做，也是希望台灣人可以重視自己的國家，要知道台灣人在世界上是這樣的地位」。

其實不是很理解，在法國拿著中文標語，又在人山人海的運動場裡，為何篤定全世界會知道發生了什麼？而假設外國人能懂中文，看到台灣獨立旗，第一個想法應該是台灣還沒獨立，持旗者應該去跟現在在台灣領有統治權的中華民國總統抗議才是。

無論如何，這些事件至少引起兩個反思：一、使國際奧會加大對台灣的限制。發言人表示橫幅不被允許，因為會導致「為什麼這個可以，那個不行？」這就是規則之所以嚴格的原因。二、或許有些人希望出現第一點，以達成後續效果。除了以上當事人外，此事會讓台灣人意識到被打壓，進而出現台灣人意識；也有媒體稱這是一種被消失而萌芽的「想像共同體」。

這類用字遣詞，讓人聯想到《想像的共同體》。該書是班納迪克．安德森所著、民族主義建構論的經典之一。作者認為民族與民族主義為特殊的文化人造物，小說與報紙為重現民族此想像提供了技術手段，再加上十八世紀諸多社會結構條件的結合，使民族得以逐步被建構出來。

簡言之，在奧運賽觀眾席上，有人想的是怎麼建立台灣民族。可是要符合建構敘事，只需台人為特定對象加油、一同情緒起伏足矣。要特別搞到被打壓，恐怕已溢出了相關論述，而是重新回到了獨派苦情台灣史的觀念，認為唯有產生出悲情的受壓迫意識，才有助於建構民族並使之團結。

可是他們至少忽略了一點：任何理論都在特定時空因素下有其貢獻與缺點。如今網路時代，資訊流通氾濫迅速，很容易破解許多過去容易建構的「神話」。比方說，台灣人很容易就會知道這次出頭抗爭的人有多本護照、長期旅外，這次被打壓恐是刻意為之；而綠營吹捧的年輕樣板、黨國菁英，不少是當替代役或有美國背景，早被質疑他們保衛國家的立場，未來要被民族主義動員犧牲奉獻的，恐怕只有出不去的升斗小民。所以我們看到年輕人對於當兵，採取的是虛無戲謔的態度。

綠營恐怕應該自省，想要建構有力的民族主義，真正問題是黨內領導精英自己建立的形象。至於奧運賽事上的運動員們，就放過他們吧！