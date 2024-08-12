當網路環境 變有毒的大染缸

社群媒體暴露人心劣根性，遇上美國大選、巴黎奧運、英國暴動，人們上網叫囂毫無分寸，較之當年英國討論脫歐和川普首次選總統，更令人汗毛直豎。看眾人發言，美國人互批左派惡棍和右派傻蛋，英國人封閉又反移民，連標榜多元的奧運也有不知所云的偏見。謬論只消用誇張表情錄十秒短片，就幾千人按讚，萬一回應貼文，反而冒出更多類似的，網路環境變成有毒大染缸。

這陣子，至少兩個言論亂流和奧運有關，一個是開幕式找變裝皇后演出耶穌死前的最後晚餐，另一個是選手是否跨性別爭議。當人們競相發言，真的確定自身立場嗎？就前者而言，倘若拿宗教開玩笑等於彰顯多元容忍，那麼，台灣稍早有人把媽祖亂點鴛鴦譜嫁關公還冠夫姓，豈非普天同慶的美事？

至於譴責作家羅琳等等「反跨性」，不少發言者並未思考，自己是支持跨性或認定某選手未跨性，此乃邏輯相反的兩件事，遑論當今性別認同從「無性」到「泛性」已超過五十種，性別政治光譜不同位置的批判不該隨意畫等號。爭執跨性議題者，常非爬梳七十年來性別理論的演化後提出見解，而是直覺性護衛自我利益；自我優先則不惜踐踏別人，是否大家都在「美國川普化」？

如今社會充斥意識形態，性別、種族、階級、左右…人人成為意識形態鐵衛兵，問題是，掛著意識形態眼鏡張牙舞爪，真讓我們更文明嗎？最近重讀佛斯特的《窗外有藍天》，意外發現，一百多年前，英國旅客在義大利相遇，第一天見面竟優雅地討論選舉、愛爾蘭獨立，後來回英國，也和初次謀面的房東聊政黨、社會主義。這太驚人了，台灣現在即使老鄰居多半只敢聊天氣，提到政治藍綠就吵架。然而，「數位化的人」一旦上網，很自我保護者也脫下隱身衣，衝第一線嘶吼口號。

筆者的世代曾追求百分百言論自由，看現在，台灣有人主張管制言論，美國好幾個憲法層級的言論官司正在進行，不免懷疑當年喊自由喊人權喊錯了。人人本來不同，逐漸流行的數位排毒，是築牆把烏煙瘴氣擋在魯賓遜小島外；牆外確實有人全身結滿意識形態傷疤，傷口潰爛化膿，還撕開繃帶想把爛瘡細菌感染別人。我期盼，也許文明更進步，數位牆外的喪屍，都是未來的朋友，等待我們踮起腳尖，去握握手。