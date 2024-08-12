科技．人文聯合講座／實質審查NCC委員

ＮＣＣ成立十八年來兩度主委出缺，都由副主委翁柏宗代理，第一次代理尚不及一月就稱病辭職，第二次則是行政院遲不公布新法，卻宣稱ＮＣＣ不能空窗，讓翁代理。

不管新舊組織法如何規範，以非經立法院同意任命的官員掌管ＮＣＣ，有違成立初衷，折損其獨立性及專業性，所作議決更缺乏合法性（legitimacy）。然而行政院竟把本屬程序性的公告，變成條件綑綁的實質卡關，在國會改革法案釋憲之際，大剌剌地昭示著，即便是立法院通過的法案，行政院都可以棄如敝屣。改革法案哪裡可稱得上擴權呢？充其量是賦予國會本應有的權利罷了！

在野黨唯有實質審查ＮＣＣ被提名委員，才能化解行政院卡關，否則代理主委可無限展延至萬年。若考試委員也不排審，總統府可依樣畫葫蘆，以「不能讓機關空窗，損及人民權益」高大上理由，再指派某考試委員代理院長行使職權，在野黨不僅沒卡到賴政府人事權，也沒有贏得輿論與法理支持。

而立法院長期以來缺乏相關配備，強化立委之問政與監督，故專業公民團體中華傳播管理學會及二十一世紀基金會結合通傳領域之學者專家製作問卷，邀請ＮＣＣ被提名委員填寫問卷，並將填答內容與分析結果提供給立法院黨團及委員，以利立委進行實質審查。

問卷內容涵蓋近年數位及通傳領域亟需處理之六大議題：一、與數位部之組織競合及業務分工問題；二、廣電媒體之監理與鬆綁議題；三、對日益取代廣電的串流影音服務之納管議題；四、有效防制電信詐騙措施之評估；五、網路平台治理規範與平台責任；六、個人資料保護與ＡＩ立法等。

問卷題目亦觸及ＮＣＣ業務會涉及的爭議議題如抖音、黨政軍條款，令人非議的廣電執照許可制等。在美國法院於八月五日判定谷歌為網路搜尋市場的獨占業者且違反反托拉斯法的當下，ＮＣＣ兩年前提出「平台中介法」卻鎩羽而歸，新一屆的ＮＣＣ委員有必要讓社會了解其對數位平台治理的想像及具體作為為何？

還有，兩位甫卸任委員提及的「政媒共生」現象，我們期待被提名委員分析為什麼以獨立機關設計的ＮＣＣ卻產生如此大的弊端，且具體闡述如何消弭政媒共生的體制改革或政策手段。

這些提問都是ＮＣＣ管轄的核心議題，意在幫被提名人梳理其管制理念，展現其對通傳領域的專業性，以贏取在野黨的同意任命，否則無法重建ＮＣＣ自中天案、鏡電視案已喪失的公信力。

唯有進行實質審查，在野黨才有堅實理由否決不適任或資格不符之委員。在野黨以重提名單為由拒審，只讓代理主委做到海枯石爛，令人懷疑「政媒共生」現象莫非也蔓延到在野黨？表面反對，實則默許？（作者為元智大學資訊管理學系教授）