用奧運精神 帶來更多同理心

筆者的英國好友兼奧林匹克媒體專家Andy Miah教授，日前在個人的社群媒體提到「同理心即是奧林匹克精神」。此次巴黎奧運會，隨著林郁婷為我國獲得有史以來第一面拳擊奧運金牌，更加凸顯台灣人民對於能產生彼此共鳴的「同理心」之重視。本屆奧運會場上也有許多運動員支持其他國家運動員的感動故事，例如美國體操選手Simone Biles、拳擊選手Imane Khelif及滑板選手Sky Brown等令人尊敬的行為。

這樣的行為其實可以透過社群媒體力量傳播，進而產生更多運動員間跨國相互關懷的正面訊息。例如TikTok的運用已成為奧運選手之間獲得與交換信息的媒介。不論是選手村內的飲食、交換徽章或隊服等訊息。社群媒體可扮演重要角色，甚至在選手抵達奧運村之前即發生重要作用。

像這次選手一到奧運村，大家就收到三星所給的手機，且若有機會站在頒獎台上，就可互相自拍留下運動員一生最珍貴的美好回憶。而國際奧會在本屆奧運也運用ＡＩ反騷擾的科技，協助運動員避免收到具有侵略性的不當訊息。同時，從這次林郁婷與阿爾及利亞拳擊手不斷受到外界負面訊息干擾的過程中，國際奧會也適時不斷澄清，並捍衛兩位選手的參賽權。

社群媒體運用得當，的確可營造正面體驗的奧運文化，而國際奧會能夠善加運用這些平台來協助運動員並保護運動員，也是未來台灣社群媒體及閱聽大眾需加以學習的事情。例如，此次麟洋配在賽前有一些「酸民」在網路留言不支持參賽，即是一例。

奧運會舉辦宗旨是希望世界和平，也希望選手之間能透過運動會增進友誼，並跨越文化語言障礙；而奧運村有如烏托邦，就是實踐這個宗旨的最佳理想境界之一。善用社群媒體可連結許多年輕人的交流機會，讓各國年輕人產生更多相互了解與彼此的認同感。

雖然從林郁婷事件來看，賽前選手間可能有些誤解，但賽後證明選手間還是可打破藩籬成為朋友。所以不論是未來奧運會或台灣將來所舉辦的國際運動賽事，若能善用社群媒體，促進更多人產生同理心，進而鼓勵更多年輕人參與運動，將會是一件美好的事情。