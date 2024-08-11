倫理天平失衡下的稀少福祉

二○二五又要增加國防預算至六四七○億元，與二○二三年五八○○多億相比，三年來躍升百分之十三點七。一端未有效管理軍購，以及另一端壓縮社會福祉與教育經費稀少性的「非倫理天平」，於焉產生。

難怪聯合報社論說，國防預算創新高，難掩國軍「淘空」危機。社論指出，當今國軍處境，即便基層人員殫精竭力，在長期壓力下組織和士氣的淘空，無法填補高層偏執造成的惡害。

筆者藉用管理倫理的「倫理天平理論」，強調「有效軍購」與「社會福祉加教育」分居倫理天平兩端，務必力求平衡，以保台灣子民安居樂業。事實上，天平兩端在高層偏執決策獨厚軍購之下，大大失衡。請看失衡的輪廓：

其一，審計部新近評估政府執行預算後的成果指出，海軍主戰艦艇維修延宕嚴重，高達半數未依計畫執行。另如軍購內容受制賣方，立委指出，很多購置國防設備的錢付了，貨卻要幾年後才到。甚者，我方屬意的武器品項，賣方偏不給。前面提及「有效軍購」在我方管理欠缺精實，且賣方不對等交易相煎下，倫理天平的光譜，偏離至鉅。

其二，再從經濟角度看「人為稀少性」。稀少性是指社會資源匱乏，無法滿足公眾需求；嚴重的是，這種稀少性是由人創造出來的。比如決策者深信武器保台，無視賣方不對等的交易態度，仍逐年高編國防預算，這是人為創造出稀少性的鐵證。於是，蔡政府八年完成社會住宅二十萬戶的甜蜜承諾，完建卻未達半數；那攸關國安百年大計的教育等費用，依然同遭資源稀少性的排擠。請看，聯合報焦點頭條新聞「代理師不採計職前年資違憲」，這是憲法法庭判決過去未計年資是屬違憲的事件，暴露教育部法令欠缺周延，非但疏漏於代理教師在各縣市一致的權益，也反映出教育與社會福祉等經費，因人為偏執而稀少的窘境。

回顧前述國防費用驟漲約百分之十三點七，大可用來支付代理老師職前年資，並相當程度落力社會住宅等基礎建設支出。究其根源，掌權者務請認知全民福祉之處，丟棄個人與政黨優先的孤傲我執，尋覓那倫理天平利民利國的平衡所在。