欠缺戰略 徒增交流阻礙

陸船翻覆案兩岸協商甫暫告一段落，能否稱就為兩岸協商新模式？或互動新型態呢？能成為兩岸正常化交流下的溝通管道嗎？儘管民進黨政府官員認為協商雙方皆出具善意，然看似雙方有共識各讓一步，實則兩岸協商仍原地踏步甚至後退。

政府試圖印證即使兩岸沒有九二共識仍可展開對話；但從大陸回應及代表的發言看，在沒有九二共識的基礎上，難以重啟兩岸對話協商機制。

相較於兩岸既往漁事糾紛，透過兩岸紅十字會即可迎刃而解，此次不僅耗時五個月橫跨蔡賴政府，及耗費國家行政資源、賠掉政府形象及激化大陸民族主義情緒反彈，終以惡化兩岸關係為代價。

首先，從賴到蔡主政兩岸協商對話倒退，造成兩岸交流逆反，不僅事件本身久拖不決，連帶影響離島及本島觀光業復甦。在無九二共識前提下，兩岸協商對話的交易成本提高，並帶來極大負面連鎖效應。扁主政時兩岸即使無官方、兩岸兩會協商，但尚存澳門模式的複委託對話機制；但蔡賴主政皆付之闕如。

其次，此次個別式商議與兩岸協商談判無關。國台辦發言人指出這是大陸紅十字會工作人員受家屬委託，與台灣方面進行撞船事件進行溝通，兩岸制度化協商機制停擺源自缺乏九二共識政治基礎。政府拒絕回到九二共識政治基礎，兩岸恢復協商談判仍遙遙無期。

復次，兩岸協商新模式未形成，卻造成主權嚴重爭論。兩岸關係依然惡性循環、爭論持續擴大化，不僅大陸海警在廈金海域的常態化執法巡查仍持續進行；且陷入維持現狀及兩岸互不隸屬的新兩國論爭議中。

反覆無常的兩岸定位凸顯民進黨政府對陸政策的雙面性及隨意性。陸委會梁副主委曾揭示兩岸關係是國與國關係；主委邱垂正對「兩岸互不隸屬」的解釋，則是「憲法條文內都未提及跟世界上任何一個國家有隸屬關係，兩岸互不隸屬既是客觀事實」、「兩岸關係就是兩岸關係」。

梁又表示蔡、賴兩位總統「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，跟「台灣地區跟大陸地區互不隸屬」是一樣的，差異只在稱國名或稱地區。既有認知以為兩國與兩區不同，兩區不是分屬兩國，兩岸關係也不是國與國之間的關係。梁說法嚴重違背憲法和兩岸人民關係條例精神。

最後，凸顯民進黨政府內務實台獨派及維持現狀爭論及纏鬥。邱宣示回歸蔡兩岸路線，梁說法傾向賴務實台獨及兩岸關係是國際關係界定，悖離傳統憲法及兩岸關係條例對兩岸定位的詮釋。究竟是蔡規賴隨，還是蔡下賴上路線相互競逐呢？是唱雙簧或扮黑白臉呢？或政府內部政策立場衝突？徒增外界對政府兩岸政策疑慮。

漁船翻覆事件暫告和平落幕後，其實兩岸衝突敵對尚未解除。協商所塑造和緩氛圍僅可能是曇花一現。只是因應從屬於短期及戰術層面實施，而非著眼於長期及戰略層面規畫，欠缺戰略縱深及戰略前瞻。短期內兩岸路線戰術退卻及轉進，恐徒增兩岸協商及交流阻礙，得不償失。