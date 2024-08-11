名家縱論／無論川賀 美對台將重返戰略模糊

美國總統大選確定由共和黨川普對抗民主黨賀錦麗，雙方的立場主張將會是美國媒體詢問焦點，也是國際社會各國密切關注所在，畢竟現在雙方民調接近，選舉變數仍多。

基本上，美國對中政策已是結構性轉變，肇因於中美權力變化，過去川普政府和拜登政府的對中政策其實大同小異，因此，無論是川普還是賀錦麗勝選，美國仍然會繼續對中強硬政策，將中國視為最大對手。

川普與賀錦麗的側重點仍有不同，賀錦麗應是「拜規賀隨」的建制派思維，將中國視為既是經濟對手、更是安全威脅，但是建制派容易過度政治化、國家安全化中美關係。川普個人偏向交易式美國優先主義，重點是壯大美國實力，但記仇的川普會加大對中打壓。

簡言之，賀錦麗將貿易視為手段，目標是國家安全與美國例外；川普則視貿易為目的，目標是美國第一與再次偉大。

賀錦麗擔任副總統期間四次赴亞洲，見過美國在印太區域內五個盟邦國家元首，並確認美國對盟邦的承諾。預期賀錦麗應會維持拜登時期的印太戰略，維持美國優勢地位。

賀錦麗在前年ＡＰＥＣ峰會上曾與習近平進行短暫交談，她希望美中雙方「保持溝通渠道暢通，管理雙方競爭關係，避免走向衝突」。賀錦麗說，處理美中關係並不是要脫鉤，而是「去風險」。

賀錦麗當然會有不同於拜登的外交作為，她將會是第一位女性、黑人和南亞裔的美國總統，加上副手搭檔華茲的中國經驗，預計對中政策會更側重人權議題、氣候變遷、政府溝通、甚至加強民間交流等。

至於「川普2.0」對中政策將是延續與變化的複合體，一方面會延續川普第一任期的競爭對抗政策，另一方面可能在貿易和經濟問題上升高對中打壓和對抗，例如會進一步加強對包括半導體在內的軍民兩用技術的出口管制。

值得注意的是川普再就任後，主要政策當然還是川普主導，但一般政策會由共和黨菁英與鷹派保守人士執行，共和黨「深層政府」會在軍事、安全、網路、太空、航行自由等領域強化美國軍事霸權地位。

然而，中美經過八年競爭對抗，華盛頓以高關稅、小院高牆、印太戰略、代理衝突方式，打壓遏制中國的經濟、科技、軍事與地緣外交，成效又如何呢？帝國掙扎避免被超越取代，卻造成世界動盪，難以讓美國再次偉大！

對台政策部分，賀錦麗曾於二○二二年與時任副總統的總統賴清德在宏都拉斯碰面，並在去年底於日本重申美國將持續支持台灣防衛能力。預期賀錦麗應會延續拜登政府的基本對台政策，加強美台軍事合作，確保台灣有足夠的防衛能力。拜登曾四度表態防衛台灣，筆者認為賀錦麗希望專注國內事務並與中國競爭，兩岸情勢急遽變化，應不會採取撼動現狀政策或發言。

川普不久前則表示，台灣搶走美國的晶片生意，並提出台灣應向美國支付保護費，同時稱美國距離台灣遙遠，軍事援助兩岸衝突有困難。這番直白言論更凸顯出美國實力不再以保台與否作為根據。另一方面，川普對中國的強硬立場可能讓許多台灣人認為他會大力支持台灣；此外，川普政府的鷹派要員有許多將保衛台灣視為首要之務。可是川普交易式決策風格，高度不確定性也使得兩岸地緣政治風險大增！

因此，無論川普或賀錦麗上台，美國對台政策將重返「戰略模糊」，拜登討好媒體的防衛台灣發言，將換成賀錦麗的印太威懾、川普的警告報復，加上賴清德台獨工程影響，顯示台海情勢將面臨更多不可測！台灣應更謹慎處理兩岸關係！

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）