大屋頂下／賴清德的歧路抉擇 互不隸屬論的兩條路線

兩岸僵局卡在「互不隸屬論」。本文認為，互不隸屬論可有兩種詮釋，也就是有兩條路線。一條一定是死路，另一條可能仍有出路。

先試解釋「隸屬」二字的意義。

就日常用語說。隸屬，教育部國語詞典的解釋：從屬，受管轄。例：中央研究院是直接隸屬於總統府的學術機構。

就法律用語說。隸屬型（縱向）的法律關係，是指在不平等的法律主體之間所建立的權力服從關係。如親權關係中的家長與子女，行政管理中的上級機關與下級，在法律地位上有管理與被管理、命令與服從諸方面的差別。相對而言，平權型（橫向）的法律關係，則指法律關係主體之間的地位是平等的，相互間沒有隸屬關係。

由於一時難以覓得比較精確的工具，請容本文暫借上述常識語言來解釋「互不隸屬」。由此或許可知：兩岸關係不是日常用語所說的「從屬／受管轄」的關係；且並非「隸屬型（縱向）的法律關係」，而比較接近「平權型（橫向）的法律關係」。

因此，本文認為，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」這個命題，至少在日常用語及法理邏輯上應當有成立的空間。

讀者只要將下面兩句話對自己唸一遍即知，「互不隸屬」這個命題不能說一定不正確：

一、中華民國隸屬於中華人民共和國。二、中華人民共和國隸屬於中華民國。

唸起來是否覺得怪怪的？

中華民國「服從於」中華人民共和國嗎？或中華人民共和國「從屬於／受管轄於」中華民國嗎？中華民國與中華人民共和國，誰是誰的「上級」？中華民國與中華人民共和國之間應當是「隸屬型（縱向）的法律關係」，或是「平權型（橫向）的法律關係」？

唸完這兩句，所得到的印象可能是「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

以上說法僅供參考。因為，眼前的互不隸屬論，既非日常用語，亦非簡單的法律用語，而是一個複雜且扭曲的政治論述。其實，互不隸屬論在政治操作上，至少有兩種詮釋或兩條路線。一條一定是死路，另一條可能仍有出路。

Ａ路線，即兩國論路線。跳脫了中華民國憲法及兩岸人民關係條例，將「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」推進到「台灣與中國互不相屬」，並稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義」。這就是兩國論，亦即是賴清德原本主張的路線。這一定是死路一條。

Ｂ路線，可說是另類的「一中各表」。亦即，在依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例之下，主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬。此一詮釋，可以稱為「一法（中華民國憲法）四堅持」，亦即可以視為落在「一中各表」的範疇內。因此，這有可能仍是一條出路。

如果賴清德堅持Ａ路線一路走到黑，那就是死路。若他改採Ｂ路線，則兩岸或許仍有出路。然而，如今賴清德面臨這兩條歧路，明顯地陷於自我矛盾中。

一方面，他似乎在用海基會及陸委會試探在Ｂ路線取得突破的可能性。這些試探包括：

鄭文燦說，賴總統的互不隸屬論是符合中華民國憲法的「兩岸分治」精神。梁文傑說，賴總統的講法也是依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例。「兩岸人民關係條例」的全稱是「大陸地區與台灣地區人民關係條例」，因此「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，與「台灣地區跟大陸地區互不隸屬」是一樣的。邱垂正則稱「兩岸關係就是兩岸關係」，是建立在中華民國憲法及其增修條文（因應國家統一前需要）、兩岸人民關係條例及其他相關法規之上。依據以上這些「更正」，已悄悄從Ａ路線的「兩國互不隸屬論」變成了「一法四堅持」Ｂ路線的「兩岸互不隸屬論」。

但是，與此同時，另一方面，賴清德卻也毫不掩飾地發動其「洗滌人心／零日攻擊／ＩＰＡＣ／二七五八號決議」等內外操作，展現其頑固的Ａ路線。

問題是，如果賴清德想改採Ｂ路線，他就應親口鄭重地將前述邱垂正等所作的翻案文章表述出來，並收斂種種Ａ路線的內外操作。然而，賴清德當下顯然陷於ＡＢ兩條歧路的自我矛盾之中。

當然，中共的姿態也會牽動賴清德在ＡＢ兩條路線之間的移動。一、中共咬定「互不隸屬論」就是「兩國論」，藉此逼使賴清德在Ａ路線作繭自縛，無法脫身。二、或者，如果賴清德顯現出朝Ｂ路線轉彎的試探，中共也可順水推舟，順勢將彼此的僵局解開。

也就是說，兩岸若想從「互不隸屬論」中解套，一方面要看賴清德是否破繭而出，另一方面也要看中共是否網開一面。

情勢走到今日地步，如今已無可能強要賴清德及民進黨完全收回「互不隸屬論」，而只能在對於此論的ＡＢ兩種詮釋與路線作一抉擇。亦即，避開Ａ路線，改採Ｂ路線。

這就需要賴清德的表態及中共的回應。如果雙方都將「互不隸屬論」卡死在Ａ路線的「兩國論」中，兩岸皆無出路。

本文認為，「一中各表」即是建立在「平權型（橫向）法理關係」上；而「互不隸屬論」若回歸中華民國憲法，亦可主張「平權（橫向）法理關係」。二者皆非「隸屬型（縱向）法理關係」。此種「平權橫向關係」，基於「憲法一中／一中各表」與「主權互不承認／治權互不否認」等原則，及「大屋頂中國／大屋頂中華」等概念，已可建立兩岸「分治而不分裂」的必要聯結。

綜上所論，本文對「互不隸屬論」的歸納見解是：「互不隸屬論」的詮釋可以見仁見智，問題在於，兩岸是用Ａ路線或Ｂ路線來認知互不隸屬論？Ａ路線一定是死路，Ｂ路線則可能仍有出路。

出路在於：賴清德走出Ａ路線，中共接納Ｂ路線。

中共必定不會接受「中華人民共和國隸屬於中華民國」，所以也必須認知「中華民國隸屬於中華人民共和國」的主張也不合邏輯亦非事實。因此，中共若因Ａ路線反對「互不隸屬論」，但以Ｂ路線理解此論，兩岸即有「定錨中華民國／共構和平競合」的可能。如此，兩岸或許仍有出路。

對賴清德及民進黨而言，則互不隸屬論既出，已是駟馬難追，但不可陷於「中國與台灣互不相屬／這就是台獨的定義」的Ａ路線，而應當班師回歸Ｂ路線。定錨中華民國，共構和平競合。否則，若在Ａ路線愈陷愈深，那就是死路一條。

邱垂正等人沒有資格代表賴清德翻案，解鈴還需繫鈴人，一切要從賴清德先洗滌自心做起。