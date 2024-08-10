防止老虐 資源串接不足

當大家還沉浸在奧運的各項賽事時，日前聯合新聞網有篇報導卻十分令人注意，內文提到台灣近五年老人保護通報數成長近三成，有半數以上的施暴者是兒女、媳婦等親屬，文中有探討許多原因，不外乎兩大因素：超高齡化與少子化，這兩個因素加總起來，造成照顧家庭的壓力持續上升，當無從宣洩時，就有可能發生老人受虐的情況。

其實自行政院於一○七年二月核定「強化社會安全網計畫」以來，歷經1.0、2.0等改版，期望透過政府結合民間的力量，接住有需要的民眾，但筆者自看到那篇報導後實際查詢相關資訊，卻發現，大部分的資訊都在介紹社會安全網，卻非常少在介紹實際怎麼做或民間力量該怎麼介入，實際了解狀況後，筆者以照顧相關業者的立場，回饋一些實務上的建議。

首先，目前社會安全網過度依賴社工角色，但實務上，不管是民間團體或政府機關的社工都已經有過度乘載服務責任，加上社工服務人力不足，也就使社會安全網容易破洞。目前政府正在如火如荼地推動長照2.0政策，其中有兩個角色是經常在與長者與家屬互動，並且會實際進入到家中，也就是「居服督導」以及「照顧服務員」，這兩者均是具有政府相關資格訓練且後續有持續再教育的可能性角色，若政府可將部分資源轉介、異常事件通報等預算放在這兩個角色上，或許就可大幅的延伸社會安全網可觸及的對象，畢竟很多受虐案件很難立即看出來，需長時間觀察才能發現。

再來，雖然政府有設置線上通報的「社會安全網─關懷ｅ起來」，但實際使用後可以很明顯發現，整體的使用者體驗非常差，使用教學非常不足，不僅沒有足夠的提示該如何進行流程，當好不容易進入到通報系統後，卻發現需要填寫的欄位不僅繁雜與偏向專業人士填寫導向，更重要的是，這個入口網站在網路上真的很難找到。舉例來說，搜尋「老人受虐通報」或是「社會安全網」等資訊時，都無法立即找到這個線上通報網站，讓政府的美意大打折扣。

最後，目前針對長者的資源，其實種類繁多，但欠缺多元資源的整合，試想，若有一個潛在的高風險家庭，透過政府長照服務的介入，讓照服員穩定提供照顧服務，減輕家屬負擔，後續結合里長與社福團體的關懷資源，最後加上政府社工的定期訪視或民間團體的電話問安服務，就可有效的預防長輩遭虐。但實務上，這些資源的串接都是單純靠熱心的人來做串聯，欠缺一套不同資源互通資訊的平台，造成可以得到多元資源的長輩少之又少。

除了上述的幾個狀況外，針對社會安全網部分，還有許多可加強的地方，像是針對失智症、憂鬱症長者的的心理健康支持資源不足、多數的措施都是補救為主，欠缺預防的手段等，但筆者還是要給政府願意架構社會安全網並透過ｅ化的方式進行給予鼓勵，畢竟只有把這些需要被幫助的人接住，才能維持整體社會穩定與安全，在宅安老的夢想才得以實現。