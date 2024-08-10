美國防戰略調整 台如何因應

一部預警式的連續劇「零日攻擊」，未演先轟動引發國人熱議。台海是否爆發戰爭無人可預測，但美國是台灣防範解放軍最重要的國防支柱，已是世人皆知的事實。不過，對於在共軍犯台時，美軍是否直接馳援台灣，美國一直不正面回應。近來美國政軍學界似乎是有計畫地釋放調整戰略的消息，我應加以重視並調整步調。

去年十月美國國會戰略態勢委員會報告指出，未來十年內中國與俄羅斯已可直接攻擊美國本土，所以要加強本土防衛能力。十一月華府智庫大西洋理事會一份調查顯示，中、俄，甚至北韓會認為飛彈直接攻擊美國本土，是脅迫美國最有效的方式。

今年八月一日美國智庫傳統基金會發表報告直指美國本土不再安全，亦無法明確威脅中國（沒有提到俄國），建議優先保衛本土以威脅中國，並限制在其他地區的軍力。數天後，美國負責評估作戰環境的陸軍訓練與準則指揮部警告說，中、俄等國正大舉投資在攻擊美國本土的作戰能力上，未來大規模作戰時本土不再安全。

巧合的是，緊接著美國海軍戰爭學院戰略與作戰研究所教授卡佛利在新一期《外交事務》投書名為〈台灣謬論─美國的實力並非取決於單一島嶼〉寫道，美國保護台灣具有象徵的、心理的、經濟的、科技的與盟國感受的關係，但不包括維持有利的軍事平衡，無論北京是否取得台灣，都改變不了中國向太平洋及其他地區飛彈的投射能力，利用台灣來威脅美國的功能不大。

他主張美國要有長期與中國作戰的規畫，因為一旦開戰大陸會比美國傷重，但前者有快速重組的能力，所以台灣不能作為美軍主要的焦點。他建議美國應繼續提供並協助我國在地生產無人機等相對廉價的防禦性武器。華府投資防衛台灣的前提是，能讓美軍繼續在其他地區作戰。

上述美國的各重要單位一系列保衛美國本土的報告，與有限護台的意見，不太像是湊巧而為，比較像是在帶風向。從國會、智庫到軍事機構就同一主題發表相同的見解，吾人可解讀是美國當前主流政策之一，藉由美國優先來測風向與試水溫，讓美國國內及盟邦有心理準備，未來誰當選下任總統，保衛美國本土不受飛彈攻擊是第一要務，進而維持美軍能在部分地區的影響力，但不包括台灣。身為美國盟邦的台灣，我們也應及早準備應處之道。

自己的國家自己救，如今兩岸氛圍是往戰爭邊緣靠近，反觀國內缺乏預警和備戰的規畫，大部分國人也不相信會爆發戰爭。如果台灣真無法避戰，政府應該告訴國人如何接戰及防護，期將損失降至最低。