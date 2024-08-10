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廢核已走進死胡同

聯合報／ 呂蓬仁／公退（彰縣員林）

台灣電力供應捉襟見肘，台電董事長好像吃了誠實豆沙包，終於坦承未來三年的尖峰（夜間）供電有點吃緊，可是民進黨政府卻長期膜拜非核神主牌，祈禱顯靈保佑供電正常，殊不知此乃緣木求魚。

蔡政府的綠能發電模式，儼如拎包入住型背包客，綠能取代核能緩不濟急也應不了需，風能與太陽光能全得看天發電，缺電就缺電，豬鼻子插大蔥，裝什麼象？蝙蝠身上插雞毛，裝什麼鳥？核能存廢也許比死刑慢，卻恐比兩岸關係更早攤牌，缺電與恢復核能的壓力直球對決，發電供電像婚宴，結婚禮金嫌包的少，賓客人嫌入座多，廢核已近窮途末路死胡同，非核家園更是海市蜃樓虛無縹緲。

寧餓死（缺電）也不食嗟來食（恢復核能發電），民進黨可真行呀！賴總統修正言論說非核家園不是民進黨的意識形態，那難道是林義雄給民進黨鍊住且鑰匙丟棄水溝的枷鎖？

水電雙漲蠢動，通膨惡化雪上加霜，經濟部長一席市場機制話說得真漂亮。政府公營獨占，壟斷全部市場，公營事業不循正常經營方式導致虧損累累，又要循市場機制反應成本，部長好意思開口，消費大眾則不好意思聽，此番道理說得通嗎？

核能 民進黨 非核家園

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