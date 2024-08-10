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蛋農：農地種電是不可逆的破壞

聯合報／ 熊家誠／蛋雞農（台中市）

總統賴清德八日主持首場「國家氣候變遷對策委員會」會議，提及「非核家園」不是民進黨的意識形態，「永續發展」才是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標，能源議題不只是「反核」或「擁核」的「是非題」，每個決策勢必都是多元的「選擇題」，是複雜的「多選題」。會中也有委員指出，過去八年風力跟太陽光電確實面對些困難跟挑戰。

彰化縣芳苑鄉以產蚵與文蛤聞名，鄉境瀕臨台灣海峽，彰化縣海岸濕地面積廣達一萬二千餘公頃，是全台最大的濕地與最大的風電場域，地勢平坦屬濁水溪下游沖積平原，因地域廣人口稀少，漸形成全國畜牧業重鎮，芳苑土質肥沃鬆軟，適合花生、蘆筍、青蔥、胡蘿蔔、白蘿蔔、結頭菜及高麗菜種植，因農村人口外移嚴重，農產勞力日漸老化。

芳苑鄉即將籌設光電區的國有農地位在芳苑鄉新生、建平、文津、草湖及崙腳五村，政府一邊號召青農返鄉，同時將六百公頃國有良田農地設置光電區，勢必因溫度上升影響周圍耕作和環境，未來農民何去何從？犧牲農作土地設光電，政府根本以綠能毀滅農村與農民，農地不給農民耕作反移轉財團種電，返鄉青農憤怒抗爭。

二○一八年十一月彰化離岸風廠「風電供應媒合平台，優先採購意向書簽署」記者會，前縣長魏明谷表示，廠商投資彰化的離岸風電，將創造兩萬個就業機會。沿海居民有鑑於此跳票前例，且光電區搶農牧地直接扼殺生計，台灣農地更是「稀有財」，農地開發光電場是不可逆的環境破壞，請主管機關暫緩執行，誠懇面對鄉民訴求，務實提出永續發展對策，踏實解決問題。

農地 農民

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