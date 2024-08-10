碳中和藍圖可借鏡日本

日前賴總統主持氣候變遷對策委員會，賴總統主張當前在能源政策上政府的重要工作是：第一，要確保穩定供電；第二，要優先努力開發多元綠電；第三，也不排除任何有助於淨零的能源方案。對此，個人感到有點錯亂，明明氣候變遷對策怎麼變成能源政策，全世界各國的氣候變遷對策的主角是減排淨零，第一主角竟然變成第三主角。

目前中華民國的二○五○碳中和路線圖，若與日、韓的二○五○淨零路線圖與中國大陸二○六○淨零路線相較，可發現我們的太粗糙，讓人感到是「不可能的任務」。因此現階段的碳中和路線圖，應可在氣候變遷對策委員會好好討論。做好淨零路線圖，包括綠能、減碳、綠色與數位轉型、永續綠生活、綠色金融及國土永續調適問題都能迎刃而解。

目前二○五○碳中和路線圖發布，學界與產業界紛紛搖頭，一點也不看好，許多論述經不起考驗。個人最質疑的地方為二○五○年的電力結構，對照日本台灣火力發電比例還是偏高。

再生能源與氫能部分，台灣的比重也比日本高，個人認為國發會太高估能源技術能力，而日本正運用其碳中和路線圖發展其海上風力、氫與氨能源技術自主性，進而帶動海上風力、氫與氨能源產業。風力發電是補上原先再生能源偏低，氫與氨能源產業是替補火力發電比重的降低，核能方面日本則從目前廿至廿二％上調到廿五％，說明核能是減碳不可或缺的能源，更彰顯日本二○五○的碳中和在電力結構是海上風力，氫能源、氨能源與核能四部門齊頭並進來降低火力發電的碳排。

相較之下，我們再生能源目前還不到九ＧＷ，而到二○三○年這期間，我們再生能源裝置容量要達到四十ＧＷ，已是不可能任務，讓人感到政府太會畫大餅，也說明二○二五非核家園的不切實際。

日本總溫室氣體排放量能源部門占八十％，因此能源部門承擔重責大任，整體而言，脫碳方向為最大化使用再生能源，並推動氫能和碳捕獲、利用與封存技術技術的商業化、擴大化，在追求能源、電力脫碳化過程，確保穩定且低廉的能源供應，對於維持日本國家競爭力相當重要，因此日本二○五○碳中和不僅要求提高能源自給率，更要提高脫碳技術的自給率，也要帶動經濟成長。

日本二○五○碳中和淨零路線圖也是一項綠色成長戰略，個人解讀是日本認為需要突破傳統思維，帶動社會認知碳中和的重要性來取得人民的信任，同時在確保能源安全的前提下尋求各種機會與選擇。

期盼氣候變遷對策委員會能借鏡日本的碳中和淨零路線圖，檢討我二○五○碳中和路線圖。