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奧運轉播中科技與資金的戰爭

聯合報／ 趙哲聖／開南大學資傳系助理教授（桃園市）
部分奧運賽事遭立委質疑轉播權集中於特定付費平台，導致一般民眾看不到。 聯合報系資料照
部分奧運賽事遭立委質疑轉播權集中於特定付費平台，導致一般民眾看不到。 聯合報系資料照

巴黎奧運進入末段高潮。從「一日球迷」到「一月奧運迷」，因為法國地域和時區，台灣觀眾必須紅眼觀戰。但隨著轉播制度變化，不少觀眾反映打開電視卻找不到，或按照比賽時間卻看不到中華隊選手。

要求重視友誼、團結和公平競爭的奧運，在大國政治角力與運動商業化的推波，廣告與贊助商投入龐大的資金下，也使轉播費水漲船高，奧運不只是體育盛會，更是商業操作。至於透過傳統「電視」觀看奧運模式，也已產生質變，經由網路渠道的觀眾大增，這是改變奧運轉播原始定義的改變。

首先，過往政府保障用天線就可免費收視的無線電視，在舊媒體時期，無線三台攜手，除了分擔龐大的轉播費用外，當時還要面對「第四台」產業競爭崛起。那個時期有線頻道不能用動態畫面，哪管有線系統的市占率當時是高過無線五台。

再來，剪線潮持續發生，電視機旁的「小盒子」成為大家的觀看行為。前幾屆無線電視標下轉播授權金，因而必須在轉播時安插廣告彌補支出，被觀眾唾棄。許多觀眾的習慣，是藉由ＯＴＴ（網路來源越過傳統電視接收方式）認識了電視的角色。

這也是近幾次奧運觀看變化，由「新媒體」標下網路轉播，透過網路串流才能看到奧運現場。只不過，中華電信ＭＯＤ裡的Hami video或是長期經營體育的愛爾達，畢竟只是各種新媒體的「部分」。於是，觀眾可以透過類似「奧運套餐」的方式，付費做一月奧運迷。

這次奧運觀看引起討論，追根究柢是轉播的授權金愈來愈高，商業化的奧運是金錢遊戲，像在東南亞的越南與寮國是唯二放棄巴黎奧運轉播權的國家，他們的觀眾笑稱活在平行時空。所以，大家要體會，轉播系統不是慈善事業，資金、廣告或是政府補助，都可能是未來重大賽事轉播需要面對的課題。

而新媒體進攻舊電視的態勢，包含奧運透過臉書、YouTube等社群媒體發布精華短片或花絮，靠分享與點擊數，以迎合社群互動的年輕「滑世代」觀眾，已經發酵。如果真心想追奧運，「跪求網路分享免費」的心態大可不必。無線台也必須精進自我，不能只有在奧運期才想讓觀眾「必載」觀看，活動一結束，觀眾又鳥獸散的拋棄無線電視台的「設計精神」。

隨著奧運接收轉播的方式不斷變革，這場科技與資金的戰爭，還在持續！

巴黎奧運 網路 觀眾

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