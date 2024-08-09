奧運性別爭議 凸顯性平倒退

巴黎奧運如火如荼的展開，我國拳后林郁婷和阿爾及利亞女將克莉芙卻遭質疑性別有問題，不應該參加女子拳擊比賽。除了哈利波特作家羅琳指名批評外，特斯拉創辦人馬斯克和美國總統參選人川普、英國前首相特拉斯都強烈反對她們參賽，網路上更充滿許多酸言酸語的屈辱性攻擊。

如今，這場性別爭議更延燒成國際政治攻防，針對俄羅斯代表在聯合國安理會對兩位女將的指控，不但賴清德總統已指示體育署務必嚴正表達抗議，採取相應法律作為，阿爾及利亞外交官也出面反駁。

奧運性別爭議並非單純的對兩位運動員是男是女的性別質疑，除了涉及國際體壇的權力鬥爭外，這些反對聲浪大都來自於「反跨」分子對「跨性別」的焦慮、恐懼和偏執。尤其近年來，「反跨」勢力日益猖獗，常以「公平」和「保護女性」為名遂行打壓弱勢之實．讓「跨性別」者的生存空間越加艱難。

根據國際民調機構今年在廿六個國家調查發現，全球有百分之六十六的人表示「跨性別」在當今社會面臨相當程度的歧視，有關「跨性別」的平權議題往往遇到更強烈的反對；歐盟基本權利署今年公布的第三次ＬＧＢＴＩＱ調查更顯示，「跨性別」者常常遭受以仇恨為動機的暴力和歧視。

「反跨」者聲稱，「跨性別」女性存在身體上優勢，若允許她們參與女子組競賽，勢必會擠壓「真正」女性運動員的生存空間，甚至讓她們受到傷害。事實上，至今大多數研究都證明對「跨性別」女運動員的恐懼，並無充分的科學根據，即便有一些不同結論的零散發現，公平與否也不能簡單的二元判斷。

觀諸所有運動競賽，即便「順性別」者間也存在許多生理差異，世界許多最頂尖的運動員都具備某些先天身體優勢。但我們不能因為俠客歐尼爾身高二一六公分，體重一四七公斤，就禁止他參加比賽；我們也不能因為某些族裔運動員四肢長、肌肉密度高、爆發力強、動作靈活，將其排除在競技場外。「女人」不一定要長得像芭比娃娃，不能因為有女性運動員「看起來像男人」，就禁止參加女子組比賽。

與「種族隔離」類似邏輯，「反跨」勢力用來排擠邊緣群體，將「跨性別」者排除出公共空間的話術之一，是將其塑造為一種危險或威脅的形象，煽動大眾的恐懼。掀開歷史，無論是推翻奴隸制和種族隔離的非裔，還是爭取投票權和同工同酬的女性，都曾被類似的邏輯打壓：由於種族／性別的生理差異，黑人／女人不能平等的參與公共活動。

奧運早期被視為男性專屬領域，納入女性後，如今是否「真女性」卻變成參賽的審核標準，是性別平等的倒退。誠如國際奧委會主席巴赫所說：「請他們提出一個基於科學、新的女性定義。為什麼一個出生、成長、參加比賽，並擁有女性護照的人不能被視為女性？」在對性別認知愈發深刻、豐富的今天，人們應該重新思考和定義體育活動「公平」概念，保障「跨性別」者和其他邊緣群體平等參與的權利，更不能因身體外貌的特徵遭受莫名的歧視與屈辱。