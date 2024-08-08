菲禁博弈 台流失業將浪跡海外？

菲律賓總統小馬可仕兩周前發表國情咨文時宣布：全面掃蕩查禁離岸博弈業，譴責衍生金融詐騙、洗錢、賣淫、人口走私甚至綁架謀殺等犯罪活動，命令離岸博弈業外籍工作人員必須在兩個月內離境。馬尼拉當局劍及履及，立刻遣返第一批卅名中國大陸公民。

二○一六年菲律賓前總統杜特蒂上台後，為博彩監管機構批准線上賭場執照大開綠燈，迎接中國大陸雷厲風行反貪腐後無處可去的巨大市場需求，成為菲國政府重要收入來源之一。菲國離岸博弈在新冠疫情爆發前到達最高峰，刺激大馬尼拉地區房地產暨零售服務業蓬勃發展。

杜特蒂辯護說離岸博弈是必要之惡，可以創造大量工作機會，事實上卻是因小失大。菲律賓財政部去年七月在參議院聽證會指出，離岸博弈營運商每年檯面上總收益還不到一千億台幣，卻同時帶來約一千五百億台幣國家經濟損失，其中包括猖獗犯罪行為影響外國投資意願，並降低外國觀光客旅遊興趣等。

離岸博弈經營主多來自中國大陸，為數眾多受害人也是大陸民眾，淪為藏汙納垢的犯罪溫床，被停職的班班市華裔市長郭華萍就是最好例子。

班班市位於馬尼拉以北約一百公里，是個人口不到八萬人的小地方，來歷不明的郭華萍兩年前當選後，該地離岸博弈產業就跟著發展起來，讓人不禁懷疑郭華萍就是犯罪產業鏈背後的靠山。

今年三月，執法當局破獲專門詐騙中國大陸民眾的網路詐騙集團總部，找到販賣人口、非法拘留與酷刑虐待等罪行證據，救出近八百名受害人。總部園區就位在市長辦公室後方，神秘背景加上重重疑點，郭華萍淪為反中風潮下獵巫對象；繪聲繪影大陸女間諜的陰謀論純屬無稽之談，遭中國大陸駐菲律賓大使館斥為汙蔑抹黑，因為北京當局自始至終都不樂見菲國發展離岸博弈坑殺中國大陸人。全面取締離岸博弈，成為關係不睦的兩國近期難得一致的共識。

菲律賓合法離岸博弈公司有四十六家，無照經營則將近三百家，以合法掩護非法大有所在，帶來大量合法或非法的中國大陸移工，最高峰時多達數十萬人，也吸引不少台灣人前往工作，推估一度有上萬人之多。

南漂台灣工程師被當地媒體冠上「吃菠菜」（博彩）稱號，構成中國大陸金主、台灣代工、菲律賓總部的跨境分工模式。

有鑑於博弈相關綁架案件頻傳，台灣駐菲律賓辦事處曾於二○二二年九月公開提醒，已在菲國或有意前往菲國從事博弈工作的台灣人，不要因為金錢利誘而讓自己陷入險境，證明駐外單位心知肚明，有不少台灣年輕人身在菲國「吃菠菜」。

隨著菲律賓政府封殺離岸博弈，面臨失業危機的「吃菠菜」台灣年輕人，會不會淪為浪跡海外的台流？有關單位應密切注意追蹤。