獨厚親己 孟加拉民變

孟加拉總理哈希納於八月五日辭去總理職位，並倉皇搭乘軍機逃至印度，結束其自二○○九年來的總理治理，目前正尋求其他國家給予政治庇護。

歡欣鼓舞的抗議者衝進總理官邸掠奪慶祝，陸軍參謀長薩曼則宣布由軍方接手組成臨時政府。孟加拉總統沙哈布丁也在稍後宣布解散國會、釋放被關押的反對黨領袖和稍早被捕的抗議人士等。

現年七十六歲的哈希納出身名門，是孟加拉國父拉曼之女，也曾在一九八○年代參與反軍政府的民主運動。她在一九九六至二○○一年首次擔任總理。二○○八年再度贏回政權，並連續擔任十五年的總理直到出逃。孟加拉獨立迄今逾五十二年，她便先後擔任長達近廿一年的總理。她的生涯曾經遇刺十九次均倖免，如今卻晚節不保，令人唏噓不已，也值得所有執政者警惕。

這起事件的導火線，是哈希納政府在今年六月企圖恢復原先的「公務員配額制度」。根據這項制度，全國的公務人員職缺將有三成保留給一九七一年獨立戰爭戰士的子孫、一成保留予婦女、百分之五保留予少數民族、百分之一保留給殘障人士，另外一成名額保留給其他落後地區，合計達五成六；換言之，一般人只能去爭取剩下四成四的職缺。

其中最具爭議的是將三成的職缺保留給當年參加獨立戰爭的軍人子孫，引發一般人強烈的被剝奪感。事實上，這項制度行之有年並有其時代意義。原來只是為了保障當年參戰的將士，後來卻逐漸擴大至將士們的子輩及孫輩。

二○一八年因學生抗議，哈希納政府曾經妥協而刪減保留配額，但在今年六月，法院接受遺族申訴，決定恢復配額制度。雖然表面上這是法院的決定，但抗議者質疑司法的公正性，認為這是哈希納政府在背後操控，藉以圖利其支持者。

受影響最大的學生族群開始舉行示威抗議，從首都的達卡大學蔓延至全國，並引發暴力衝突。哈希納政府則採取強力鎮壓手段，造成超過三百人不幸死亡，並有一萬多人遭逮捕。雖然孟加拉最高法院在七月廿一日推翻原來判決，改稱只保留百分之七的公務員名額，但民眾已對政府失去信心。

事實上，哈希納執政初期，確實有所作為，曾讓孟加拉發展有所起色。但其近年來暮氣沉重，為了繼續保有執政權力，一方面大力鎮壓異己，一方面則施惠親己，發展裙帶關係。在今年初的大選前，孟加拉當局便逮捕了上萬名的反對黨人士，導致主要的在野黨都缺席大選抗議。哈希納所屬的「人民聯盟黨」雖然輕鬆獲勝，但投票率僅有四成，顯示民眾的反感。

但是哈希納政府並未因此引以為戒，反而是想藉恢復配額制度討好支持者跟盟友，這種利用國家資源打壓異己、獨厚親己、忽視社會公平正義的舉措，終於引爆更大規模的民變。換言之，這才是哈希納倒台的背後主因。

孟加拉雖然仍是發展中國家，但人口達一點七億人，是全球人囗大國。哈希納倉皇倒台，將引發「秦失其鹿，天下共逐之」的權力競逐，各黨派都虎視眈眈，軍方何時將權力歸還民選政府也還是未定之天。此外，孟加拉政局混亂也可能誘使周邊強權覬覦及介入。在這些背景下，孟加拉的發展恐將進入一段顛簸時期。