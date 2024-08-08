大法官明知故問 言詞辯論如過場

憲法法庭前天針對國會改革法案爭議進行言詞辯論。大法官提問及聲請方代表的部分言論，讓外界感覺有明知故問及引喻失當之嫌，憲法法庭的辯論也看似過場。

首先，行政院訴訟代理人李荃和以「麟洋配」作為辯論「反質詢」的主題案例，期盼大法官釋憲像奧運「裁判」般公正？依據民進黨的長期追求，我國憲政體制應師法美國，在行政立法司法三權分立、牽制與均衡的民主理想狀態中，大法官應該被視為有望奪牌的明星球員，不是裁判。

具有良好民主素養的憲政判例，不但能幫助台灣解決現行因謬誤選制所造成行政與立法的僵局（相對多數決所產生的少數總統與立法院過半數的真正主流民意對立），更能夠幫助台灣跳脫藍綠惡鬥，彼此互為「反體制」政黨的惡劣政治文化。以大法官曾就「立法院遲未行使監察委員人事同意權是否違憲？」作出釋字第六三二號解釋為例，總統如消極不提名或立法院消極不行使同意權，大法官解釋等同提醒兩院應忠誠履行憲法所賦予之權責，且必須重新提名他人，不能使國家空轉。

此外，在爭議最大的總統國情報告部分，大法官尤伯祥質疑，總統由民選產生，與立委一樣有全國民意基礎，總統施政對人民負責而非對立院負責，為何有義務到立院報告？還將憲法增修條文解釋為總統有義務赴立院報告？筆者補充立法院訴訟代理人葉慶元律師所提回答，「有權利即有義務」， 不但是法學緒論基本概念，「代議民主」更是政治學範疇，民主政治運作的基本配備。

以我國現行制度既不具備內閣制朝野多數黨領袖的高品質辯論，卻擁有總統制容易產生行政立法僵局的弊病，若再加上不時上演反客為主的官員「反質詢」，藐視國會事小，問政及立法品質效率低落事大，更談不上對所謂主流民意的基本尊重。

最後，大法官朱富美提問，「護國神山」台積電若是以「營業秘密」為由，拒提供立法院調閱資料是否有挨罰可能？筆者借此文補充回答上述問題。以二○一八年「臉書」創辦人祖克柏因爆發「劍橋分析」（Cambridge Analytica）醜聞（臉書涉嫌蒐集及洩漏用戶個資），親赴美國國會山莊出席聽證會的經驗為例，面對四十四名國會議員輪番但「不專業」的質問，祖克柏「謙卑」且從容不迫地度過長達十一小時的聽證會；更有趣的是，祖克柏沉著應對的表現還受到投資人青睞，聽證會首日，臉書股價收盤大漲四點五％。由以上例子可以得知，顯然台積電若被要求出席聽證會，在聽證會上被認定「虛偽陳述」且遭受罰款的可能性極小，當然也不會引起科技界的寒蟬效應。