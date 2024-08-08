國會民主 大法官不應越線

立法院的國會改革五法，日前司法院已經以暫時處分的舉措凍結了前開各法的施行日期；總統更以捍衛憲法、維護權力分立的主張相應，尤使立法權與行政權的政治糾葛達到灼然如火的程度。

首先必須要釐清者，立法權是憲法以列舉的方式賦予立法院有訂定法律的權限，這是立法院的基本權，不容恣意剝奪；司法院大法官會議歷來的解釋，從來肯認立法院的立法權有「自由形成」的裁量空間，司法院本來就應該予以最大程度的尊重。至於任何法律的形成過程，也是本於「國會自律」的原則而進行，在院會三讀通過，並經總統公布後，就成為正式法律，基本上即有合憲推定原則的適用。

何況司法院的職權也是憲法所列舉賦予的，各有所司，平等相維，無所軒輊。參照憲法訴訟法第三章的立法理由之說明：「考量大法官所行使者係司法權，不宜就尚未成形的國家意志或明顯涉及具有政治立場抉擇之問題，做成抽象法律意見，浪費寶貴之司法資源。」彰彰明甚；再者，立法院的民主正當性，遠遠高於司法院，甚至超過總統。對於憲法所賦予立法院訂定法律的權利，除非有實質正當的法律理由，司法院原則上應該避免介入「政治立場的抉擇」。

換句話說，憲法法院的暫時處分決定，實質上不僅徹底剝奪了立法院制訂法律之自由形成裁量空間，同時也違反了尊重國會自律的誡命；更何況憲法法院的判決具有終局性，在法律上完全沒有任何救濟的可能，因此對於關涉國家政治安定的裁判，如何能夠率而為之？

另者，從訴權的理論而言，行政院在法律案覆議失敗後，根據憲法的規定只有接受，並沒有聲請法規範裁判的餘地；監察院也沒有清楚說明在行使職權方面，如何與立法院在調查權限方面的衝突；總統雖然根據憲法訴訟法的規定可聲請釋憲，但是憲法第四十四條就已賦予總統有調和院際之間爭執的權力，領銜充當聲請人之一，容有添足之嫌。因此，真正適格的聲請人只有立法院本身；問題是立法院是採取多數決的方式訂定法律，一方面通過了相關法律，事後又聲請釋憲，不啻翻雲覆雨，治絲益棼，完全沒有任何實質意義。

立法院的職務是規範的控制，司法院的工作是控制規範。問題是控制規範的過程如果有了瑕疵而無法救濟，是否違反了「有權利即有救濟」的憲法宗旨？同時，這次立法院的國會改革五法，絕對多數的規定都是執政黨過去所長期倡議者，可以昨是今非，出爾反爾，亦著實令人費解。

綜上，立法權的自由形成空間，不能夠被不附實質正當之法律上理由剝奪；司法權的行使，更應該有其內在界線而不能逾越，否則國家發展的前景實足堪慮。因是，本件法規範裁判的聲請仍宜以不受理為妥；畢竟，大法官並非法官之大者，對於任何法律人而言，大法官的頭銜就是一頂桂冠，不僅需要避嫌，更需要珍惜羽毛。