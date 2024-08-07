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散戶重創 政府連喊話也免了？

聯合報／ 簡石庚／保全人員（高雄市）

台灣股市在上半年靠著ＡＩ、半導體基本面優勢強攻，加權指數屢創新高，好不容易到達兩萬四千點，讓投資人雀躍不已，頗為期待未來經濟面能繼續支撐股市後市，創造更優異的表現。未料，七月開始豬羊變色，在美股慘跌及中東情勢緊張等利空夾擊下，台股繼八月二日大跌了一○○四點後，五日更暴跌了一八○七點，最終收盤時更跌破兩萬點大關，跌幅之重，破了史無前例的紀錄。雖然昨天漲了六七○點，但之前兩天的跌勢，讓許多投資人慘遭幾近血本無歸的重創，內心更是淌血。

近些年來，我國股市的漲跌可說已偏離了基本面、技術面軌跡，在法人、外資或消息面操控下動輒暴漲暴跌，毫無技術面可遵循，一般散戶投資人因訊息有限，大都是暗吃悶虧而賠錢。但儘管過去是數百點的暴漲暴跌，卻沒有如前兩天跌得如此凶猛，跌勢真的令人覺得太不可思議，這樣的股票市場難道還正常嗎？當股市已偏離市場秩序，未見政府國安基金進入護盤，卻是任其無極限崩盤。

當然，投資本就有風險，投資人要審慎判斷、自負盈虧風險，不過當市場漲跌震盪幅度過大或失控時，政府也只能袖手旁觀、不加以穩定嗎？就算只來個信心喊話也省略了嗎？

台股 投資人 風險

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