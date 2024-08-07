零日攻擊反映綠台獨焦慮

「愛台灣就要支持民進黨，支持民進黨等於親美，親美就要反中，反中就是認同台獨，認同台獨就是愛台灣，愛台灣就要…」。自蔡英文上任後，民進黨和其政媒側翼已經發展出一套具有對立性的衝突敘事，逐漸成為台灣社會政治風向的主導論述。

或許是太陽花世代留下年輕人普遍反中的印象太過強烈；又或許是操作香港反送中議題，從而逆轉選情的經驗太過深刻；也可能是預判中美對抗長期化的趨勢，增強了美國將會力挺台灣的想像。這都讓蔡英文有信心，只要持續這套影射台獨的政治對抗性論述，不斷教育出下一代「天然獨」，就可以確保民進黨永久執政，而不需要採取太過激進的台獨作為來動員選民。

然而，從年初的總統大選結果，到這幾個月內外形勢的發展，都顯示民進黨過往對於「台灣價值」的壟斷詮釋，已經出現了一系列破口。「零日攻擊」被詬病的各種荒謬劇情，反映的正是賴清德以降，綠營對失去青年支持的集體焦慮。

首先，從這次大選投票者的年齡分布來看，一般認為，至少有兩百萬年輕人投給柯文哲的民眾黨。其次，綠營為了反制藍白所發動的「青鳥行動」，即使全力抹紅在野兩黨，響應者仍相當有限。不僅各校學生會紛紛切割，網路上也不乏訕笑之聲，和太陽花運動形成強烈對比。這已經顯示，愛台灣不一定要支持民進黨。就算是天然獨，也未必要凡事反中。

兩岸分治以來，台灣當權者提出的對抗性敘事，已經從早期國民黨的反共、恨匪，到後來民進黨的反中、仇中，現在已經進入到去華、反華的深水區。如果沒有意外的話，應該會培養出極度反中仇華的一代人。可是，由於通訊科技的發達，加上原有的文化親近性，年輕人很容易接觸到大陸的正面事物。另一方面，民進黨的腐化墮落，也是擺在眼前的事實。這都讓新一代的年輕人，相較於太陽花世代，其實沒有那麼反中，反而有部分對民進黨相對反感。

大陸涉台系統當然也看到這個現象。雖然他們也知道，對大陸不反感，並不代表認同自己是中國人；就算認同自己是中國人，也不見得就支持統一；但對於大陸而言，現階段只求台灣年輕人不反大陸，就算達到目的。反觀賴清德主政下的民進黨，不只要求年輕人要愛台灣，也要反中去華，更要仇視台灣內部的「同路人」；甚至在必要時，還要上戰場拚命。兩相比較下，賴清德雖然占據地利之便，但就影響台青而言，工作難度卻未必小於對岸國台辦。

更嚴重的問題是，國際形勢的變化，以及美國大選的變數，讓中美在台灣問題達成妥協，成為一個可能的選項。這又衝擊到「親美就要反中、親美就是挺台」的既有宣傳，讓民進黨的「台灣價值」敘事，又形成更大的破口。

可預料的是，零日攻擊作為賴清德二○二六年大選起手式，就是主打營造臨戰狀態的想像，透過激發民眾的恐慌心理，進行針對政敵的仇恨動員，藉以裹脅年輕選民歸隊。唯一的變數是，注定被迫對號入座的中共，會以什麼方式反制。但依然被困在太陽花陰影的藍營，或許又要坐觀成敗，甚至坐等失敗了。