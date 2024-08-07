台灣台語不倫不類 應正名為河洛話

日前有立委提議「閩南話、台灣話」正名為「台灣台語」，筆者認為無論從其語言歷史淵源或現實在地狀況，皆不宜正名為「台灣台語」，而應正名為河洛話。

小時候就被長輩告知祖先是從福建來台的河洛人，講的話是「河洛話」。另外也知還有客（家）話及日本話。台灣光復後，又增加了國語以及各種外省話。接著政府稱河洛話為閩南話，大多外省人卻常稱河洛話為台灣話或台語，後來連本省人也跟著叫它為台灣話、台語或閩南話，而真正的原名—河洛話卻漸漸被大家所淡忘。後來又有人稱國語為華語或漢語，中國大陸也改稱國語為普通話。之後教育部又把閩南話稱為閩南語，所以語言名稱，眾說紛紜，令人眼花撩亂，欠缺嚴謹。

「文」、「語」和「話」在談論語言時常被混用。本文在此想先做較明確的定義，以資區別。簡單地說，「文」是專指具有特定符形之文字並以之組成字句，成為可表達思想之文章，如中文、漢文、英文、法文、日文等等。在此定義之下，就沒有所謂閩南文，台（灣）文了。至於「語」是指同時具備特定的文字及其用以說話的聲韻者。反之，「話」一者泛指偏重於對話性之稱呼。二者則指在同一「語」的層次下，具備相同的文字，但各具不同聲韻者（也稱為「方言」者），或意指無文字而只有聲韻者（如原住民話）。前者「語」如英語、日語、法語、漢語、華語等等。後者「話」則如中國話、英國話、日本話等等，以及方言之河洛話、閩南話、客家話、上海話、廣東話等等，而不叫河洛語、閩南語、客家語、上海語、廣東語…。故基於此定義原則，方言不適稱「語」。上述所謂「台（灣）語」及「閩南語」的名稱也就不適當。

河洛話源於河南河洛地區，客家話則源於周圍之中原地區，但自五胡亂華迄至北宋被金滅，這兩種方言像患難兄弟一樣流落至華南地區。政府認為河洛話流行於閩南而改稱為閩南話，其實河洛話只流行於閩東南一隅的漳泉金廈。閩西南卻大部流行客家話或其他閩話。況且河洛話不只分布於閩東南，還分布於廣東東邊之潮州、汕頭，甚至海南島、南洋各地。故實不宜稱河洛話為閩南話，這會讓人誤解；實應以其發源地而稱其名。再者，河洛話被稱為台灣話也不妥，因為除最普遍之國語外，台灣島內還有近四分之一的客家人講客話；此外十分之一的外省人話以及原住民話。恐怕後者才是真正的台灣話！所以筆者呼籲應把「閩南話、台灣話」恢復為民間自稱的原名—河洛話。如此也不會引起客家界及原住民學者之反彈。

最近教育部、文化部又將「台語」改稱「台灣台語」則更加不倫不類，不合邏輯，難道還有「福建台語」或「廣東台語」不成？現在所謂的「台語」是來自閩南，更遠推自東晉唐宋之華北河洛地區，若正名為「台灣河洛話」，還有點道理。語言是有歷史傳承性及文化包容性的，而政治是另一回事。例如美國抗拒英國而獨立及加拿大脫離殖民地地位，但仍稱其使用之語言為英語；新加坡多數華人仍稱其語言為華語，而不稱新加坡語。故不應利用語言來箝制思想。像政客如此罔顧史實，因意識形態作祟而操作民意，實無實質意義，只是缺乏自信，自我安慰而已，反而更破壞族群和諧。