科技．人文聯合講座／與鄰里長們1ｍ的美學距離

郭瓊瑩 近年地方自治愈趨尊重民意，且對應於各類選舉機制，「在地聲音」益形受關注，多數議題均須透過公聽會奠基於在地民意之共識基礎上，「里長治國」之印象頓成正面與負面的政策交鋒擋箭牌或藉口。

筆者非政治人物，亦不諳政治藝術與語言，但經常有機會參與不同層級之公聽會與說明會，會後總覺得與第一線民意隔了一層看似很近但卻很遠的價值差異。近月受台北市府之邀，參與「城市美學」研習講座，頓時開啟了與鄰里長們對話的全新挑戰與體驗。

蔣市長拋開過去由上而下之政令宣傳策略，及所謂「專案辦公室」之行政運作模式，嘗試在制式化政策宣導過程中融入「城市美學」的課程。「美學」從來不是政策宣導之必要，儘管大家都認同其重要性，卻有別於對生命、財產、安全等攸關民生議題那般受青睞。

大至公共運輸，小至街角鋪面、人孔蓋，均得以為城市美質加分。圖／郭瓊瑩攝 「美學」課題，對各區公所幾毫無經驗，對專業者而言，似比學校教學更具空前挑戰—面對四五六位里長、九六二九位鄰長，同一區連續上課不得間斷，每次有三百人以上，且須在短短四十五分鐘內用盡辦法讓「大家」聽得懂、有感、有回饋，還要能導入正確觀念，挑戰很大。

挑戰此不可能的任務，自行開創了一套方法—用心把被分派的區一一踏遍，多次深入大街小巷，了解其問題；不同區有不同的「城市美學」框架，但必須找出與其生活切身相關之議題與案例。名嘴可以對上千人演講，對筆者而言，平時上課學生只有數十人，要面對數百人講理論與嚴肅的科學、哲學、美學與都市發展議題，確為高難度。

都市綠肺、空中綠廊、優雅夜景與街角人本空間支撐了宜居城市之骨幹。圖／郭瓊瑩 用心一一梳理問題，再用淺顯易懂又有感的對話互動，也帶了手植迷迭香與大家分享，以五感將美學映象貯存於個人之記憶庫中。一場四十五分鐘的光速交流，四百多張簡報，我觀察到鄰里長們真誠的一面，他們很「安靜」，至少眼睛是亮的，Ｑ＆Ａ會搶答甚而問問題。欣慰的是，核心價值觀得以逐步開啟並紮根。

「美」與「不美」不在外表、不在硬體、不在加法，而對在人與地的關懷，對基層人員福祉的關注，及許多不被大政策重視的環境角落議題與生活素質之再發現。

里長的愛心得以花開社區街角，加上定期之花展與清爽的生態公廁...均是城市美學的重要元素。圖／郭瓊瑩攝 最終發現「里長治國」也可以是正面的，如果他們得以有正確觀念，合乎道法自然、低碳減排之簡約標竿，其實里鄰長們才是最基層、最有影響力之「政務官」。

甫完成任務，十場連續交流，讓我切身體會沒有做不到的事。當「美感」可以是每一個人的自我身心陶冶並完善呈現時，它得以由內心浸潤到剛硬的市政、國政建設中，可以柔化、感化成一種國民的美麗品格與國家的美力自明性。

當台前到台下一公尺之距離逐漸縮短時，特別感謝台北市府賦予的任務挑戰。（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）