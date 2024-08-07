辯護人獨立抗告權 詐團脫罪工具？

台灣在打擊電信詐騙犯罪方面一直面臨著諸多挑戰，近期頒布的「刑事訴訟法」修正案，雖目的在強化法制面打擊犯罪力度，卻因「辯護人獨立抗告權」的引入，引發了司法界廣泛爭議。本文要深入探討這項新法的影響，並分析如何在打擊詐團與維護程序正義之間取得平衡，以達成最大公益。

在新的刑事訴訟法第一五三條之十中，首次引入了「辯護人獨立抗告權」，即使被告明示反對，辯護人仍可獨立以自己的名義提出抗告，這一設計從根本上顛覆了傳統的訴訟法理。按照基本的訴訟法理，只有受到權利侵害的本人才能聲請救濟，辯護人僅為輔助角色，在不違反本人意思表示的前提下協助提出救濟。然而，新法賦予了辯護人超越被告意願的獨立權力，這無疑帶來了諸多法律和實務上的問題。

「辯護人獨立抗告權」的設計，將原本清晰的一主一輔角色關係變得模糊。這種設計不僅影響了救濟期間的計算和應送達對象，還增加了基層工作負擔，導致司法體系混亂。更為嚴重的是，這種獨立抗告權可能被詐騙團夥利用，成為其脫罪的工具。

在實務操作中，這項新法增加了基層法官和司法機關的審理負擔，辯護人可以獨立提出抗告，將導致大量的抗告案件湧入法院，增加法官的工作量，並可能延誤正義的實現。此外，詐騙團夥的律師可能會利用這一權利，針對下游的科技偵查手段提出抗告，阻斷調查進程，甚至在共犯起訴後拖延訴訟進行，影響司法效率。

在打擊詐騙犯罪中，科技偵查手段是不可或缺的，為了避免新法被濫用，應強化科技偵查手段的合法性。立法者可以考慮在法條中明確規定科技偵查手段的使用範圍和條件，確保其合法合規，並設立嚴格的審查機制以防止濫用。

在保障科技偵查手段合法性的同時，應賦予被調查者充分的救濟權；這包括在被侵害權利的情況下，可以通過合法途徑提出救濟申請，但應避免過度擴大辯護人的權利。辯護人應在不違反被告意願的前提下，協助被告提出救濟，以維護程序正義。

為了確保新法不被濫用，應建立有效的監督機制，這包括對辯護人提出抗告的審查和監督，以及對詐騙犯罪案件的追蹤和管理。司法機關可以設立專門的監督機構，對辯護人提出的抗告進行審查，確保其合法性和合理性。

「辯護人獨立抗告權」的引入，雖然旨在保障被告的權利，但其設計和實施卻引發了諸多爭議和問題。在打擊詐騙犯罪、踐行司法正義，與維護程序正義、保障人權之天平兩端，如何取得平衡，也是一項艱巨的挑戰。

立法者和司法實務工作者需要共同努力，強化科技偵查手段的合法性，賦予被調查者充分的救濟權，並建立有效的監督機制，以達成最大公益，真正實現司法正義。