一法各表 國土計畫失序

國土法於民國一○五年公布施行，依法應於一一一年四月三十日管制土地使用，同時廢止區域計畫法。因直轄市及縣市國土計畫無法如期於一○九年四月三十日公告，而於同年四月修法展延至一一四年四月三十日實施管制。

隨著新法管制日期的逼近，中央有急迫感，但因許多配套未明，未來的不確定性高，中央與地方對國土法的認知「一法各表」，民眾無所適從，財團企業則搶在新制實施前獲准開發，凸顯國土計畫之亂。

筆者專攻區域計畫，並自一百年起以專家名義參與國土計畫相關會議，對於當前亂象深切理解，關鍵有三：

一、政策理想高，可行性堪慮。區域計畫核心問題，在於土地開發成長管理及區位控管呈現失序狀態。雖有開發許可審議機制，卻形同為財團護航讓其蓋好蓋滿，而審議委員則淪為橡皮圖章。以筆者審議幾十個開發案為例，八成以上坐落山坡地，多以最高使用強度開發。由於山坡地占台灣土地總面積三分之二，透過國土計畫分區劃設控管區位開發，可達成國土永續發展及保育利用。政策理想是對的，但因配套不明，可行性堪虞！日昨國土署長吳欣修強調「不會製造驚喜，但也不會比以前做更強的限制」，是忽悠國人。因為果如所言，又何須國土計畫？

二、配套不明，升高不確定性。國土法子法有二十三項，攸關民眾權益，卻未見與地方充分溝通。其中土地使用管制規則最為關鍵，遲未定案，無從理解運作機制及民眾權益保全程度，然從國土署公告的草案，初步評估缺乏可行性。

三、缺乏有效溝通。國土計畫因涉及區域計畫的銜接轉換，而中央缺乏區域計畫實務經驗，相關作業又委託學術單位及工程顧問公司，受託單位多無足夠專業，卻承攬地方國土計畫及分區編定作業，邊做邊學，當然無能溝通，並獲得人民的信賴。

目前多數地方政府對於國土計畫分區劃定及管制機制，高度質疑，朝野立委也盼再修法展延。但如展延，過渡期間應研議修正區域計畫管制相關法規，參酌都市計畫使用管制機制，調降山坡地開發使用強度，對於當前坡地開發亂象，可收立竿見影之效。