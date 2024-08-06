科技．人文聯合講座／智慧電子鎖 小心「閉卡鎖」

不知大家出門前，是否會默念一些口訣來檢視所攜帶的物品，以防忘東忘西呢？

「伸手要錢」是相當通行的江湖一點訣，提醒我們出門時一定要記得帶身分證或會員卡（伸）、手機（手）、鑰匙（要）及錢包（錢）。上了年紀後，口訣還得擴充為「伸手要錢花」，因為老花眼鏡（花）也不能忘。

隨著資通科技的進步，智慧型手機的功能早已包山包海，讓我們能夠以一機理萬機。在手機裡，我們可以儲存各種會員資料及身分證明、綁定信用卡加密付款，乃至於安裝智慧電子鎖的解鎖軟體。可以這麼說，許多人出門只要帶手機就綽綽有餘，或許大膽一點的服裝設計，褲子只要附加一只手機口袋即可。要格外小心的是手機最忌沒電，因此出門前的口訣可以試試「首輛快行」，提醒我們要帶手機（首），並且要有足夠的電池電量（輛），以及確保續航力的手機快充線（快）及行動電源（行）。

如今，愈來愈多的住戶採用智慧電子門鎖，只要在手機安裝門鎖軟體後，就可設定相當多元的解鎖方式，包括人臉或指紋辨識、數字密碼、芝麻開門暗號、遠端遙控，以及傳統使用的感應磁卡和金屬鑰匙等。智慧電子鎖不僅可以查詢進出紀錄，而且在搭配無線網路後，還可具備防盜保全功能。

儘管電子門鎖相當便捷，但使用時仍有諸多需要留意的地方。首先，管控電子鎖的服務商必須信用可靠，尤其當它的伺服器設在境外時要格外當心。其次，開門密碼的設定要審慎，避免被竊取或猜中，如果是一次性密碼用過後記得停用。再者，電力若有不足，必須及時補充強化。最後，要未雨綢繆，事先演練電子鎖萬一故障時，如何在最快時間排除障礙。

曾看過一篇報導，有位藝人的電子鎖故障，全家被鎖在屋內無法外出。雪上加霜的是，號稱全天候服務的廠商竟讓他們苦候數日才派人維修，如此困境真令人捏把冷汗。

其實，只要是鎖，都有可能將人們屏除門外，或者困滯屋內。筆者曾親歷沒帶鑰匙而無法入門的窘境，也曾有過因門鎖卡住而被關閉在屋內的困境。記得有天早上，一如往常一樣匆忙，全家趕在最後一刻出門。咦？內鎖轉鈕怎麼無法轉回開啟位置呢？只怪昨晚迷迷糊糊以膠水將脫落的內鎖轉鈕黏回轉軸，豈料夜裡膠水回流後緊黏轉鈕，讓它動彈不得。試著將門鎖螺絲卸下，可惜因門縫裡的螺絲搆不到而無法拆鎖。後來靈機一動，使盡力氣以鉗子轉動內鎖轉鈕，老天有眼，居然能夠轉回開啟位置，終於可以出門了。

類似的「閉卡鎖」經驗，還發生在吉隆坡的麗池卡爾頓飯店，同樣是內鎖故障，讓筆者不得其門而出。更慘的是，那天早上還得趕搭飛機！（作者為台灣大學資訊工程系教授）