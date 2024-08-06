放下專業傲慢 把患者擺中間

一位教師退休的長輩李老最近感到胸部不適、呼吸困難，前往當地醫院就診詳細檢查。在就診過程中，李老試圖向醫生陳述症狀中令其憂慮與困惑之處，但醫生顯然不感興趣，不耐煩地簡單答覆後，便讓李老到外面等候處方繳費。這種傲慢態度令李老深感無奈，再問下去只會更凸顯自己的「無知憂慮」，讓他失去了深入了解保健衛教的興致，反正問了也是白問，照指示吃藥就是了。

這樣的案例，在吾人求醫看診的經驗中屢見不鮮，醫者的專業傲慢削弱了患者對問病的信心，罹患的如果是小感冒也就罷了；若是較為複雜的病症，或是像李老數天後就因心臟病發被救護車送進醫院的情況，可就相當不妙。

醫者對自身專業知識的高度自信，表現出專業的傲慢，從而忽略了患者知的需求與焦慮的感受，專業傲慢的第一個挑戰點來自於病症的講解。在醫者來說，病情研判是展現專業能力的基本功；然而，對於病患及其家屬來說，專業術語複雜難懂，可能導致誤解甚至引發焦慮，因此需要醫者用通俗易懂的語言，甚至輔助以圖表向患者解釋病情，這不僅能夠加深病患及其家屬對病情的認識與了解，也能讓他們感受到尊重和關心。

其次，常令患者感到困惑不安的是關於醫療檢查，尤其是在未被充分告知檢查目的和意義之時。舉例來說，當醫生建議患者進行運動心電圖檢查時，最好能夠解釋檢查的目的及其結果，將如何影響到治療方案，如何有助於他們做出更好的健康管理。與此同時，若有其他可行的替代方案，醫者亦當不厭其煩地與病患及其家屬討論這些選項，以便能在充分知情的情況下做出決定。

藥品的療效與副作用防範是另一個需要關注的重點。患者對藥物應有的瞭解不僅限於其療效，還包括其使用方法、可能出現的副作用及相應的處理措施。醫者可以指導患者如何監測藥物的副作用，並告知他們在出現何種症狀時，應快速地聯絡到醫者。

提升醫者的同理心與溝通技巧，是紓緩專業傲慢的重要培訓；具體做法可以透過角色扮演練習、模擬醫病溝通場景的實務演練，以幫助醫者自覺並使用更通俗簡明的話語，將複雜的醫學資訊傳達給患者，站在患者的角度思考，發揮同理心，從而避免因專業傲慢而引發的溝通障礙。

最後，醫療機構可以推動以患者為中心的文化風氣，鼓勵醫生尊重和支持患者提問，視患者的提問為促進醫療決策的積極行為，而非對其權威的挑戰。通過制定相關政策和獎勵機制，激勵醫者以開放和尊重的態度，放下專業的傲慢，把患者擺在醫病關係的中央；耐心講述病情關鍵知識，鼓勵患者積極參與醫療決策，而非將患者的「沒意見」，或是把儀式化的「滿意度」調查結果，等同於醫病共同決定。

總之，欲改善積習已久的醫者專業傲慢態度，非一蹴可幾，需從專業醫者的自我覺察到制度改進，全方位努力，方可期待一個更為平等和諧的醫療環境，讓醫者、病患及其家屬能夠正視醫療專業知識的落差，相互尊重、共同努力，實現更好的醫療結果。