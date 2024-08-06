金牌凝聚向心力 無價

中華隊羽球黃金男雙李洋與王齊麟連續兩屆在奧運奪金，締造新紀錄。他們流汗流淚辛苦打拚出來的體育佳績，將成為台灣最好的體育教科書。

家中兩個女兒分別在日本東京與加拿大多倫多工作生活，也於台灣時間周日夜晚比賽時，同步觀賞闔家連線。全家人相隔地球三地卻同聲尖叫，一起賣力吶喊為台灣加油！

麟洋兩位國手面對高壓力、全台民眾期盼、運動生涯自我高峰挑戰，與排名世界第一的中國羽球隊選手比賽，展現的強烈奪勝企圖心與運動員使命感，感染了我們熾熱的心，激發出愛台灣的新國魂精神。

亞洲人受限體格，身材不若外國選手人高馬大，往羽球、桌球、舉重、拳擊、射擊、柔道、射箭或體操等著重技術性的比賽著力，寄望發揮優勢。南韓為了發展射箭，甚至興建模擬奧運射箭的場館即為一例。

羽球運動員的培養與訓練過程備極艱辛，心理素質如何不怕挫折、堅毅不拔，還得擔心受傷或考慮人生前途規畫，都是宿命的人生課題。

也許有人會羨慕他們將獲得豐厚國家體育獎金與地方政府獎金。莫忘選手是用他們的血汗精神，凝聚了國人向心力。台灣的國際地位常受打壓，在奧運會秉持公平、公正、公開的競技場上奪勝，讓世界看見台灣，意義非凡。這些運動員奮力爭得的一面面獎牌，堪稱無價的榮光。