全球科技業震盪 國發會何以樂觀

國發會主委劉鏡清最近接受媒體專訪表示，台灣產業不平衡 ，國發會計畫打造「ＡＩ兆立方計畫」、另推「三化」均衡發展。

劉主委不知那來的底氣，所提「三化」的策略方向似乎都在暗示，全球ＡＩ產業發展將以台灣為中心向全球輻射，同時圍繞著台灣半導體產業供應鏈旋轉而形成「眾星拱月」之勢！另外，為什麼對能源供需卻沒有任何著墨？此刻政府處心積慮但結構混亂的產業發展藍圖，像是疊床架屋、畫餅充饑、自嗨內宣、政治正確的表態！任何雨露均霑、搞小確幸式的的運作方式都成就不了產業發展。

近來美國選情廝殺激烈混亂，經濟惡化也持續示警，高科技首當其衝！八月起始，晶片股落入熊市「下跌超過百分之廿」，其中供需失衡是造成泡沫破裂的關鍵原因！英特爾及輝達這兩家半導體大廠「吃下它接不住的訂單」是其主因。但在全球高科技產業「哀鴻遍野」之際，而國發會此刻提出如此樂觀的發展方向，讓人強烈質疑政府專業何在！

產業發展要有建設的藍圖及專業經驗。面對媒體專訪，內閣官員就算是準備不周或專業不足，也必須在自由心證、虛浮誇大、歌功頌德、文青比賽等各方面有所精進，問題是在劉主委計畫中的牛肉在哪裡？執行力如何貫徹？架構組織怎麼安排？

賴清德總統上任前所提的「五大信賴產業」該如何融入？總統府氣候變遷委員會童子賢副召集人所提的「ＡＩ應用＋半導體＋不要代工」怎麼處理？而經濟部的「廿萬ＡＩ大軍人才培育計畫」要如何整合？還有蔡政府時代規畫的四十五個產學國家隊又該如何轉接傳承？

內閣任命的政治斧鑿極明顯，但閣員為了表態與政治效忠，專業施展的空間非常有限；從蔡到賴，本以為產業發展應該是完美的無縫接軌，但在兩個太陽的傳承之間，除了政治鬥爭不斷之外，產業發展的亂象更加坐實了政府領導力的不足。

就在此刻，內閣成員「盍各言爾志」表態規畫產業發展，但整個政治治理體制雜亂無章，最大癥結就在於缺乏系統性的治國理念及產業藍圖。在全球產業格局混亂、ＡＩ及ＩＣ系統競爭激烈的狀況下，政府在產業環境面的優化至為關鍵。政府在供應面越庖代俎為產業選擇投資項目，本就效率不高，若又過度政治導向、胡亂畫餅充飢，更是愚弄百姓。

事實上，小國搞ＡＩ產業鏈全面鋪陳恐資源不足，搞ＡＩ應用也有市場縱深不足的疑慮，故推動「系統性」核心專業能力槓桿化、外部化才是「內聖外王」的策略。

台灣此刻最迫切的產業政策，在於關鍵共性核心技術的再利用及其生態系統鏈的布建，包括ＡＩ、半導體及其周邊相關產業，而ＡＩ應用應聚焦在數位經濟與實體經濟相結合，既讓傳統經濟數位化，更兼顧系統生態的發展。

台灣產業轉型迫在眉睫，而混亂的局勢亟需政府的智慧及安定的力量，「回歸專業」雖然是一句老生常談，政府準備好了嗎？