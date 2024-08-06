環島XX工程非交通首政

交通部李部長說台灣現在還沒有環島高速公路，「很漏氣！」

老實說，我們不確定少了環島高速公路，漏了什麼氣？台灣的交通真要用「漏氣」來衡量成績，應該是我們排放出大量二氧化碳吧！根據交通部自己的統計，我們國人日常交通工具只有百分之十六是綠色運輸，其他都是燒油的汽機車，而且這個私有化、排碳比還繼續惡化中。

看重工程建設，動輒以「環島…」當目標，是交通部長近年常見的口號。上一任王部長說「環島高鐵不是夢」，再前任林部長也強調高鐵延伸屏東和宜蘭，顯然他們樂於用大投資凸顯宏圖，比起不具象的交通部長，幾位都更享受當交通「工程」部長。

「環島ＸＸ」像前一陣子「班班ＸＸ」一樣，以平等為名，大撒鈔票，花錢買人心；政客賣弄政見也罷了，主政機構跟著喊，是專業失職，就該檢討！

交通系統是工具，用來提供交通服務，是因應需求搭配適宜的工程和營運（當然也包括配套的違規罰則），沒有以大為勝、以貴為優的道理。良好的景觀公路不會強調寬大飆速，偏鄉客運不必開駛長列車，而是讓少量乘客靠近駕駛以利服務，兼顧公運的社會價值。這些都是專業，「大」和「貴」反而是錯誤，是專業諷刺！

其次，系統能量高、工程規模大的交通建設，對在地有數字面的照顧，卻未必是最適合地方的交通服務。高速公路的寬大路權切割了水路和生態，交流道附近地價飛揚，其他地方乏人問津，破壞均衡發展。高鐵路線的地域阻隔和站區榮枯更劇烈、更不可逆。政見好聽的兩項高檔工程都利於快速進出，但不容易和在地旅遊整合，也難對偏鄉經濟有貢獻。要真正照顧地方，交通面有賴在地轉運系統，行銷面更要請遊客放慢步調。而「擴增客運」和「提振旅遊」正是交通部的本業，再怎麼不會做也一定要用力做，不要只跟著政客喊自毀專業的口號。

繼而，只跟口號少了專業，往往有更嚴重的後果。據悉喊了六年要從左營到北屏東的高鐵線，終究還要回經台鐵高雄站再東延，勢必要再加一三○○億元和四十棟拆屋。另外，高鐵延伸宜蘭，新站將靠區段徵收變更百頃農地以獲得用地。這些代價高昂的工程在口號當初，或許還有專業思考餘地。然而一旦口號成了政見，專業機構又躲在區段徵收粗糙公權力的背後，需求合理性和工具的適宜性都來不及討論，整個建設就命定成大而貴的最壞後果。

交通主政單位隨意建設大而貴的交通工程，不只是財務浪費，對不起納稅人；不僅是環境破壞，對不起下一代；更是對不起自己的職責和專業！交通機構不是營造廠，是交通服務提供者，適地適性的服務才是真本事！「環島ＸＸ」讓別人去喊吧！