保護選手 預防運動傷害要到位

前幾天戴資穎帶傷拚戰八強，即使最後輸了，她奮力不懈的精神讓人感動落淚。這也讓我們思考運動員是否該帶傷上陣？

以前的我一定說不行，但聽完台大老師（目前隨隊到巴黎的物理治療師）的演講後，答案卻是不一定。如果是這次不參加，之後就沒機會的賽事（如奧運），在適當的物理治療與防護之後，參賽不會造成更嚴重的傷害，選手或許可以放手一搏。

一個優秀的運動員養成不易，若是放任運動傷害發生而不去處理，輕者可能會造成拉傷、扭傷，重者可能導致骨折、韌帶斷裂等傷害需要開刀，也可能縮短選手的運動生涯。因此如何預防運動傷害、保護選手，可是一門大學問。

預防運動傷害，首先要認識所要精進的運動。早期我學網球，是土法煉鋼找學長或同學練習，在成大參加網球社後，其他老師告訴我應該找教練教導；我發現正確的握拍與打球姿勢很重要，之後我打球就很容易打到甜蜜點，擊出強而有力落點又好的球。因此，病人若有運動傷害，我都會先問是什麼運動，並且了解其動作方式與傷害機轉。現今運動科學知識豐富，有許多動作力學分析的方法來檢討選手的優缺點，可以精進選手表現。

第二是選手需要足夠的暖身與冷卻期，這個原則很簡單，真正做到的人卻不多。前幾天看女子排球發現，只有美國隊比賽完還會留下來做收操，其他隊轉身就直接離開。美國的物理治療師與運動防護師帶選手真的有做到位，台灣可以學習。

最後是治療。受傷必須盡快尋求醫療團隊協助，他們會幫助你判斷治療後可否繼續參賽。比賽是一時的，健康是一輩子的，希望選手努力拚戰之時，也要照顧好自己的健康。