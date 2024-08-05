快訊

奧運羽球／摘金親吻球場好好道別 李洋下一步投入羽球推廣

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保護選手 預防運動傷害要到位

聯合報／ 卓瓊鈺／成大物理治療學系兼任副教授（台南市）

前幾天戴資穎帶傷拚戰八強，即使最後輸了，她奮力不懈的精神讓人感動落淚。這也讓我們思考運動員是否該帶傷上陣？

以前的我一定說不行，但聽完台大老師（目前隨隊到巴黎的物理治療師）的演講後，答案卻是不一定。如果是這次不參加，之後就沒機會的賽事（如奧運），在適當的物理治療與防護之後，參賽不會造成更嚴重的傷害，選手或許可以放手一搏。

一個優秀的運動員養成不易，若是放任運動傷害發生而不去處理，輕者可能會造成拉傷、扭傷，重者可能導致骨折、韌帶斷裂等傷害需要開刀，也可能縮短選手的運動生涯。因此如何預防運動傷害、保護選手，可是一門大學問。

預防運動傷害，首先要認識所要精進的運動。早期我學網球，是土法煉鋼找學長或同學練習，在成大參加網球社後，其他老師告訴我應該找教練教導；我發現正確的握拍與打球姿勢很重要，之後我打球就很容易打到甜蜜點，擊出強而有力落點又好的球。因此，病人若有運動傷害，我都會先問是什麼運動，並且了解其動作方式與傷害機轉。現今運動科學知識豐富，有許多動作力學分析的方法來檢討選手的優缺點，可以精進選手表現。

第二是選手需要足夠的暖身與冷卻期，這個原則很簡單，真正做到的人卻不多。前幾天看女子排球發現，只有美國隊比賽完還會留下來做收操，其他隊轉身就直接離開。美國的物理治療師與運動防護師帶選手真的有做到位，台灣可以學習。

最後是治療。受傷必須盡快尋求醫療團隊協助，他們會幫助你判斷治療後可否繼續參賽。比賽是一時的，健康是一輩子的，希望選手努力拚戰之時，也要照顧好自己的健康。

美國 運動傷害

延伸閱讀

巴黎奧運性別爭議（上）當性別的分類帽失靈：重建公平賽制的現代挑戰

奧運游泳／女飛魚雷德基800公尺自由式奪金 生涯9金平紀錄

中泳隊今年藥檢600次 網轟：怎不查「紫薯隊」

巴奧／蛙王覃海洋回來了 中泳隊4×100混合奪銀

相關新聞

政媒集團化 在野黨監督了嗎

ＮＣＣ委員林麗雲和王維菁在任期最後一天，公開批評「政媒集團化」，憂心台灣的民主發展。這是一項極為重要的指控，任何關心台灣...

科技．人文聯合講座／對數位發展部長的建議

我不完全清楚數位發展部的任務是什麼，但我相信是和軟體有關的，因此在下面對部長提出一些有關軟體的希望。

柯P成民眾黨軟肋的警訊

民眾黨五周年黨慶，黨主席柯文哲在高雄黨代表大會上，強調民眾黨的核心價值要跳脫藍綠；既非小藍又非小綠，應就是第三勢力最強有...

應援中華隊 期待更多獎牌入手

本屆巴黎奧運，中華隊被寄予奪牌厚望的多位選手，如男子柔道六十公斤級第一種子楊勇緯，被美國運動雜誌評為最有望奪金的女子拳擊...

勇者林郁婷 奧運殿堂不容性別歧視

巴黎奧運華麗登場，全球無不關注這個四年一度的世界盛事。然我開始留意起中華隊拳擊女將林郁婷性別爭議事件始末。

李洋獎牌背後 溫馨父子情

東京奧運羽球男雙金牌李洋的父親叫李峻淯，雖已年過六十仍熱中學習。經戴遐齡教授指導，今年榮獲蔣萬安頒發台北市長獎。李爸是軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。