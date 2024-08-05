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奧運羽球／摘金親吻球場好好道別 李洋下一步投入羽球推廣

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

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應援中華隊 期待更多獎牌入手

聯合報／ 李政達／科大體育講師、國家級拳擊教練（台南市）

本屆巴黎奧運，中華隊被寄予奪牌厚望的多位選手，如男子柔道六十公斤級第一種子楊勇緯，被美國運動雜誌評為最有望奪金的女子拳擊五十四公斤級黃筱雯，及曾穩坐球后寶座二一四周的羽球天后戴資穎，或因傷，或因狀況調整不佳，或因裁判誤判，紛紛中箭落馬無緣獎牌。這樣的結局，不僅令關心賽況的運動迷們感到遺憾，備戰多年的選手也必然無法接受。

以柔道男神楊勇緯為例，幾乎所有的大賽都曾名列前茅，為何在奧運賽場上馬失前蹄？肩負國人的期待力求表現、積極搶攻，有時反倒因神經緊繃而無法發揮肌肉該有的彈性與速度，致給對手可乘之機。東京奧運是初生之犢無所畏懼盡情展現，巴黎奧運敗於對自我的要求及盛名之累。

而東奧奪銅的拳擊女將黃筱雯，在十六強賽事中，雖對壘第一種子保加利亞好手，兩人在前兩局各有斬獲，第三局時黃筱雯甚至連續重拳將對手護齒打脫，但在最後十二秒因對手踩腳而滑倒，遭台上裁判誤判為「擊倒」予以讀秒。在這種實力相當的賽事中，如此嚴重誤判必然影響台下裁判主觀評分，輸了這場比賽實在很冤。

台灣羽球一姐戴資穎首戰對上比利時選手譚蓮妮，雖以直落二短短卅八分就解決對手，但兩腳都套上護膝走路略跛的模樣，就讓筆者憂心傷勢不輕。果然在第二關對上好友依瑟儂，竟為救險球而跌倒、手肘濺血，昔日靈活的身影因傷而停滯，直落二敗下陣結束生涯「最後一舞」，實為非戰之罪也。

能登上五環殿堂的都非泛泛之輩，在瞬息萬變的高強度競技中稍有閃失，對手不會留給你絲毫機會。因此心態與狀況的調整、臨場的表現、戰術執行是否成功、後援補給是否充足無虞，乃至於運氣（裁判判決、籤運）都是影響勝負的關鍵。一面獎牌的背後需要多少條件配合，對鎩羽而歸的選手而言，要耗費多少精神時間才得以捲土重來。筆者做為中華隊最死忠的應援團，見證場上竭力拚搏的選手教練，只有加油與鼓勵，從未有批評與苛責。

直至三日才傳來捷報，射擊男子定向飛靶李孟遠拿下銅牌，也是我國代表隊今年的第一面獎牌；接著六十公斤級拳擊女將吳詩儀也取得銅牌。更期勉中華奧運代表團跟隨第一面獎牌開張，陸續有更多獎牌進帳！

巴黎奧運 裁判

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