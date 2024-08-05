勇者林郁婷 奧運殿堂不容性別歧視

巴黎奧運華麗登場，全球無不關注這個四年一度的世界盛事。然我開始留意起中華隊拳擊女將林郁婷性別爭議事件始末。

始於英國《衛報》報導，質疑林郁婷性別的帶風向，《哈利波特》系列暢銷作家ＪＫ羅琳推波助瀾，更在Ｘ平台轉發《每日電訊報》專欄作家摩爾之文，除了批評國際奧會允許阿爾及利亞選手克莉芙與林郁婷參賽，更引述「在二○二四年，故意讓一名女性與一名男性一起參加拳擊比賽，就是將男性暴力合法化，還將其稱為體育運動」，並指稱這些女性拳擊手即使不是跨性別者，亦可能有「性發展障礙」（ＤＳＤ）之嫌。ＪＫ羅琳此舉不但有損其享譽國際之形象，更涉及性別歧視。

林郁婷已然通過官方生理監測，難道無視檢視結果？

根據筆者過往錯誤的研判經驗，曾在賣場尋找工作人員時，看到一位虎背熊腰、理著小平頭的員工背影，第一時間尚未確認其性別，便對其喊了「先生」；亦曾在超商對著長髮披肩、燙著一頭波浪髮捲且身材窈窕的男士，稱其為「小姐」。這都是個人先入為主、憑著刻板印象的主觀意識驟下判斷。

一九二○年美國通過憲法第十九條修正案，其中規定「美國公民的投票權，不得因性別因素而被聯邦或任何一州拒絕或限制」。十九世紀末至廿世紀初才在各州逐步實現美國婦女選舉權。女性主義努力了這麼多年，倡議的核心思想與最終目的，是建立一個對所有性別都平等的友善社會，包括一、給予女性受害者強大的支持鼓勵和勇氣；二、消滅有歧視含義的性別刻板印象。而ＪＫ羅琳此舉，無疑讓好不容易躍進的女權瞬間倒退了數十年。

林郁婷在世錦賽遭撤除銅牌，筆者以為，如同另一種沙文主義的形式制裁，我方卻坐視其成為定局而未能嚴正抗議，實感遺憾！此舉更違背奧運精神，不公不義。

根據律法，未經判決應推定為無罪。然眾人悠悠之口，在媒體輿論的操弄攻訐下，彷彿已成代罪之身。曾在東京奧運資格賽中被林郁婷擊敗的日本拳擊好手入江聖奈，近日亦在社交平台上挺身而出，聲援林郁婷。衛生福利部桃園療養院副院長李俊宏更表示：國際奧會已做出林郁婷符合規範的說明，ＪＫ羅琳的發言有過多歧視，並且模糊比賽焦點；台灣人會做林郁婷的後盾，而林郁婷的工作就是好好比賽。

巴黎奧運籌備會拳擊工作小組及國際奧會已於八月二日發出聯合聲明強調，所有參加巴黎奧運拳擊比賽的選手皆符合比賽資格，性別和年齡以護照登載為準，等於是直接駁斥ＪＫ羅琳的不實指控。林郁婷本人受訪時則霸氣回應︰「對手可能懼怕我們的實力，拿一些毛病出來作文章。」

昨天林郁婷奮力擊退對手晉級四強，確定至少獲得銅牌；她的目標是還要再贏兩場奪金。祝福強大的勇者，林郁婷加油！