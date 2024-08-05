李洋獎牌背後 溫馨父子情

東京奧運羽球男雙金牌李洋的父親叫李峻淯，雖已年過六十仍熱中學習。經戴遐齡教授指導，今年榮獲蔣萬安頒發台北市長獎。李爸是軍人出身的鐵漢，曾任蔣經國總統的精忠衛士，和我有著師生情誼。私下我倆則是羽球場上的隊友，喔，不！是勁敵。

李爸屢獲清晨盃國際賽的金牌，長年投入羽球運動，對子女施以鐵血教育，栽培羽球專長，身教言教影響相當深遠，成為金門首位培育出奧運金牌「國」手的「父」親，因此我常戲稱他為「國父」。

李爸對歐洲全然陌生，又沒有外語能力，卻想在巴黎奧運李洋的賽場為子加油。他請我幫忙訂飛機票、住宿、門票兼隨行翻譯，陪他前去法國。我因「父母在，不遠遊，遊必有方」而有所掙扎，終因感佩他愛子心切而答應請求。不過，臨行前他卻ＬＩＮＥ我說不去了！

「經過深思熟慮，我決定留在國內。令尊目前病危，隨時都有可能離世。如果在這段期間我們身處國外，而您無法陪伴在令尊身邊，這將成為我一生中無法彌補的巨大遺憾。想像您在遠離親人的異國他鄉，無法在至親病危時陪伴左右，我的內心充滿不安與愧疚…

我不能讓自己因為一時的自私，而使您與家人承受如此沉重的痛苦。這一刻，我的心與您和您的家人同在，希望您能理解並接受我的決定。」

即將共赴巴黎奧運賽事前，八十四歲的家父一度病危，我在醫院守護著父親。家父從小到大嚴格管教子女，用生命守護家庭的種種互動，逐漸在腦海中盤旋浮現。病房中我讀著李爸傳來的文字，當下百感交集。

說來神奇，在我收到李爸傳ＬＩＮＥ的隔天，原本奄奄一息的父親，彷彿不忍家人們擔憂，竟展現驚人的生命力，奇蹟似地好轉許多，醫生說可以出院療養了！

家父出院後身體依然孱弱，我雖有姐弟手足同心協助照顧爸爸，但要遠赴巴黎數日，仍是十分掛心他的健康。

臨行前半夜，我夢到家人在父親病床前泣訴他已往生，我趨前靠近身旁輕聲喚著他，見他老人家回魂轉頭對我一笑，說他沒事，交代我安心陪李爸去巴黎幫他兒子加油。驚醒才知道原來是夢，趕緊看手機裡醫院遠端監控家父的最新數據，心跳、血壓、血糖都算平穩，才算稍微安心。

為了幫李爸去巴黎省錢，我訂在大陸轉機的航班，每人來回機票二萬多元。好事多磨，桃園機場人員因李爸的台胞證問題而不讓他搭機，連帶地後續來回的各段機票皆一併失效，讓他在機場極為悲忿。李爸仍希望我能相伴同行，一圓他遠渡重洋為子加油的心願。平常省吃節用的李爸，在機場竟又咬牙刷卡九萬多加購我倆的來回機票，以如願飛往巴黎。

飛機上李爸說，這是老天爺對他此行決心的考驗。看到李爸如此堅毅的態度，想起從前家父用牛皮紙袋拿錢給我註冊讀書的情景。卅年前我自台灣師大畢業考取碩士班，校方要求須辭去教職和賠償廿幾萬元公費才能註冊；家父竟毅然決然標會借錢，堅持要我賠公費專心讀書。

父親節前一個月，家父歷經天人一線的求生奮鬥，夢中要我放心遠行，繼續多助人；巴黎奧運開幕後一周，李爸無畏千山萬水之辛前往巴黎，想到場為兒子祝福，面對挫折仍不放棄。我爸和李爸都屬於較傳統的父親，日常生活不輕易和子女言笑及吐露心聲，以維繫著傳統的父親威嚴。然而，台灣傳統威嚴爸爸是否鐵漢有柔情？似可從他們的語默動靜間細細吟味。